Luke Browning heeft een angstaanjagende crash meegemaakt tijdens de officiële wintertests van de Super Formula. De Williams F1-reservecoureur zal in de hoogste klasse van de Japanse racerij debuteren, maar is op volle snelheid over de kop gevlogen. Gelukkig stapte hij ongedeerd uit.

Voor Browning was er geen plek op de grid van de Formule 1 en dus hebben hij en Williams besloten om het avontuur aan te gaan in de Super Formula. De 24-jarige Brit heeft een zeer succesvolle juniorcarrière gehad. Hij werd in 2020 kampioen in de Britse Formule 4 en volgde dat twee jaar later op met de titel in het GB3 Championship. In 2023 schreef hij de prestigieuze Macau Grand Prix op zijn naam. Browning werd afgelopen seizoen vierde in de eindstand van de FIA Formule 2 met één overwinning. Na vier vrije trainingen te hebben gedaan kreeg hij van Williams de promotie van testrijder naar reservecoureur.

Artikel gaat verder onder video

Browning komt aan de andere kant van de bandenstapels terecht

Nog een jaar in de FIA Formule 2 zag Browning niet zitten. Hij gaat naar Japan om deel te nemen aan de Super Formula met Toyota-team Realize Kondo Racing. Vandaag en morgen vinden de wintertests plaats op het Suzuka International Racing Course. De ochtend- en de middagsessie van vandaag werden in de stromende regen gehouden en moesten door middel van de rode vlaggen zes keer geneutraliseerd worden.

Eén van de neutralisaties kwam door deze crash van Browning, waarbij hij op hoge snelheid spinde in de beruchte 130R-bocht en aan de andere kant van de muur belandde. Hij hield er geen verwondingen aan over. Ren Sato van Ponos Nakajima Racing was het snelst met een 1:47.104, 0.092 seconde onder de tijd van Honda-collega Tadasuke Makino.

Gerelateerd