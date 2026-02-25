Williams F1-reservecoureur over de kop in flinke crash tijdens Super Formula-wintertest
Williams F1-reservecoureur over de kop in flinke crash tijdens Super Formula-wintertest
Luke Browning heeft een angstaanjagende crash meegemaakt tijdens de officiële wintertests van de Super Formula. De Williams F1-reservecoureur zal in de hoogste klasse van de Japanse racerij debuteren, maar is op volle snelheid over de kop gevlogen. Gelukkig stapte hij ongedeerd uit.
Voor Browning was er geen plek op de grid van de Formule 1 en dus hebben hij en Williams besloten om het avontuur aan te gaan in de Super Formula. De 24-jarige Brit heeft een zeer succesvolle juniorcarrière gehad. Hij werd in 2020 kampioen in de Britse Formule 4 en volgde dat twee jaar later op met de titel in het GB3 Championship. In 2023 schreef hij de prestigieuze Macau Grand Prix op zijn naam. Browning werd afgelopen seizoen vierde in de eindstand van de FIA Formule 2 met één overwinning. Na vier vrije trainingen te hebben gedaan kreeg hij van Williams de promotie van testrijder naar reservecoureur.
Browning komt aan de andere kant van de bandenstapels terecht
Nog een jaar in de FIA Formule 2 zag Browning niet zitten. Hij gaat naar Japan om deel te nemen aan de Super Formula met Toyota-team Realize Kondo Racing. Vandaag en morgen vinden de wintertests plaats op het Suzuka International Racing Course. De ochtend- en de middagsessie van vandaag werden in de stromende regen gehouden en moesten door middel van de rode vlaggen zes keer geneutraliseerd worden.
Eén van de neutralisaties kwam door deze crash van Browning, waarbij hij op hoge snelheid spinde in de beruchte 130R-bocht en aan de andere kant van de muur belandde. Hij hield er geen verwondingen aan over. Ren Sato van Ponos Nakajima Racing was het snelst met een 1:47.104, 0.092 seconde onder de tijd van Honda-collega Tadasuke Makino.
Gerelateerd
Net binnen
F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd
- 3 minuten geleden
Zoon van NASCAR-legende laat F1-ambities varen na incident met Charles Leclerc
- 55 minuten geleden
VIDEO | Verstappen "dicht bij einde" F1-carrière, 'FIA komt met 'Plan B' na zorgen'
- 1 uur geleden
Horner onthult controversiële keuze rondom Verstappen-teamgenoot, geeft Marko de schuld
- 2 uur geleden
Williams F1-reservecoureur over de kop in flinke crash tijdens Super Formula-wintertest
- 3 uur geleden
GT3-team van Max Verstappen krijgt officiële Mercedes-AMG-fabrieksstatus
- Vandaag 14:52
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- Gisteren 15:26
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
- 17 februari
Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap
- 21 februari
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari