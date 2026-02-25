Jack Doohan heeft uit de doeken gedaan dat hij meerdere doodsbedreigingen heeft ontvangen tijdens zijn periode als coureur bij het Formule 1-team van Alpine, afgelopen jaar.

Jack Doohan werd eind vorig jaar door het Formule 1-team van Alpine aangekondigd als opvolger van Esteban Ocon. De 23-jarige Australiër moest plots al tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2024 instappen, omdat Alpine per direct brak met de Fransman, die de overstap naar Haas maakte. Een turbulent begin voor Doohan dus, die de druk verder opgevoerd zag worden tijdens de wintermaanden. Alpine haalde Franco Colapinto binnen als reservecoureur; een 22-jarige Argentijn die in 2024 indruk maakte tijdens zijn invalbeurten bij het team van Williams.

Doohan vervangen door Colapinto

Uiteindelijk zou het avontuur voor Doohan slechts zes races duren. Hij wist geen potten te breken naast teammaat Pierre Gasly en haalde onder andere negatief de krantenkoppen met zijn crash op Suzuka, waar hij met de DRS open vol gas door de eerste bocht probeerde te gaan. In aanloop naar de Grand Prix van Imola greep Alpine keihard in en verving hem per direct door Colapinto. Doohan werd reservecoureur, waarna in januari van dit jaar bekend werd dat de Franse formatie definitief brak met de coureur.

Doohan met de dood bedreigt in aanloop naar Grand Prix Miami

In het nieuwe seizoen van Drive to Survive dat aanstaande vrijdag op Netflix verschijnt, doet Doohan een aantal bizarre ontboezemingen: "Ik kreeg serieuze doodsbedreigingen in aanloop naar de Grand Prix van Miami", klinkt het. "Ze zeiden dat ze mij daar zouden vermoorden, als ik nog in de auto zat. Ik kreeg zes of zeven mails waarin stond dat als ik in Miami nog in de auto zou zitten, al mijn ledematen eraf gehakt zouden worden."

Politie-escorte moest ingrijpen

Doohan kreeg in Miami een politie-escorte en bewapende beveiligers met zich mee: "Ik was daar met mijn fucking vriendin en mijn trainer, en er liepen fucking drie bewapende gasten om mij heen. Ik moest mijn politie-escorte bellen om het onder controle te krijgen. Ik kon niet genieten van mijn tijd als Formule 1-coureur, iets waar ik zo lang van gedroomd heb. Dus ja, het is behoorlijk ruk."

