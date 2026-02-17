Nog één nachtje slapen en dan gaat de tweede en laatste F1-wintertest op het Bahrain International Circuit van start. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Bij Red Bull Racing is er momenteel een boel aan de hand. Hoofdontwerper Craig Skinner heeft besloten per direct zijn ontslag in te dienen. Ondertussen is de duurzame brandstof van ExxonMobil voor de Red Bull Ford-krachtbron, maar geluk bij een ongeluk: Mercedes met Petronas en Honda met Aramco zouden dezelfde problemen hebben. Ondertussen geeft technisch directeur Pierre Waché toe dat de RB22 te zwaar is en op dieet moet. Verder maakt George Russell een bijzondere vergelijking, terwijl hij kritiek heeft op de 2026-reglementen, zijn de eisen van McLaren over veiligheid puur een tactiek om Red Bull te stoppen, en blijkt de Formule 1 de kritiek van coureurs niet te kunnen waarderen.

Hoofdontwerper Red Bull vertrekt bij het team vlak voor de start van nieuw F1-seizoen

Red Bull Racing heeft vlak voor de start van het nieuwe seizoen een flinke aderlating moeten incasseren. Hoofdontwerper Craig Skinner heeft de renstal uit Milton Keynes per direct verlaten. Skinner was een van de steunpilaren binnen de technische afdeling van Red Bull. Hij was maar liefst twintig jaar verbonden aan de Oostenrijkse formatie en klom in die tijd op tot hoofdontwerper. In die hoedanigheid was hij een van de belangrijkste architecten achter de RB19, de auto waarmee het team in 2023 nagenoeg alle races wist te winnen. Red Bull heeft het vertrek inmiddels tegenover verschillende media, waaronder GPFans, officieel bevestigd. Lees hier het hele artikel over het vertrek van Craig Skinner bij Red Bull.

Waché bevestigt gewichtsproblemen RB22: 'Concurrenten hebben dat onder controle'

Technisch directeur Pierre Waché van Red Bull Racing onthult bij Motorsportweek dat de Oostenrijkse wagen kampt met gewichtsproblemen. Diverse teams hebben last van het nieuwe minimumgewicht en de Fransman verwacht dat sommige concurrenten dat momenteel een stuk beter voor elkaar hebben. "We moeten ervoor zorgen dat we het gewicht verder kunnen terugbrengen, zodat we bij toekomstige updates niet meer hoeven te kijken naar gewichtsreductie en ons volledig kunnen richten op het verbeteren van de prestaties." Lees hier het hele artikel over het gewicht van de nieuwe Red Bull-bolide.

'Mercedes, Red Bull en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'

De voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-tijdperk draaien op volle toeren, maar niet iedere motorfabrikant lijkt het tempo van de nieuwe brandstofreglementen bij te kunnen benen. Terwijl Ferrari en Audi de zaken voor het nieuwe seizoen al op orde hebben, kampen Mercedes, Red Bull Ford en Honda naar verluidt met vertragingen in het homologatieproces van hun duurzame brandstoffen. De deadline is op 1 maart. Mercedes, Red Bull Ford en Honda kunnen overstappen op een minder krachtige, 'voorlopige' brandstof. Ze kunnen er echter ook voor kiezen met de 'echte', maar nog niet gehomologeerde brandstof te rijden. Blijkt deze uiteindelijk niet legaal, dan kunnen het diskwalificaties opleveren. Lees hier het hele artikel over problemen met de duurzame brandstoffen.

Russell komt tóch met kritiekpunt op 2026-reglement: "Bam! Alles gaat dan schudden"

George Russell is over het algemeen te spreken over de nieuwe generatie Formule 1-auto's, maar wijst wel op een specifiek technisch probleem. De Mercedes-coureur noemt het noodzakelijke gebruik van de eerste versnelling in langzame bochten "irritant". Tegenover PlanetF1 zei hij: "Stel je voor dat je in je auto naar de supermarkt rijdt en bij de rotonde aankomt. Je zet hem in de derde versnelling om de rotonde te nemen, maar plotseling zegt de persoon naast je: 'Zet hem in de eerste versnelling'. Bam, alles gaat schudden en je draait veel toeren." Lees hier het hele artikel over de kritiek van George Russell.

'Meeste coureurs eens met Verstappen, maar durven door F1 en FIA niks te zeggen'

Max Verstappen zou de mening vertolken van een groot deel van de grid met zijn felle kritiek op de nieuwe reglementen. Hoewel veel coureurs hun onvrede intern hebben gedeeld, durven zij zich uit angst voor de Formule 1-organisatie niet publiekelijk uit te spreken, althans niet op dezelfde en ongezouten manier zoals de viervoudig wereldkampioen dat doet. "Eén coureur vertelde me dat Max voor veel van de coureurs sprak wat betreft zijn kritiek op de motoren en al dat soort zaken", vertelde Scott Mitchell-Malm bij de podcast van The Race. "Veel coureurs zullen dit niet zeggen, omdat er vanuit de Formule 1 een wens is dat coureurs de nieuwe regels niet constant massaal afkraken voordat het seizoen überhaupt begonnen is. Lees hier het hele artikel over mogelijke censuur in de Formule 1-paddock.

'McLaren eist FIA-regelwijziging vanwege veiligheid, maar het is tactiek om Red Bull te stoppen'

Andrea Stella maakt zich grote zorgen over de ingewikkelde startprocedure, het veelvuldige zogeheten 'lift-and-coast' en de grote snelheidsverschillen door het batterijmanagement, wanneer coureurs elkaar proberen in te halen. De McLaren-teambaas voorspelt dat we ongelukken gaan zien, zoals die van Mark Webber in Valencia in 2010 of Riccardo Patrese in Portugal in 1992. Tevens is hij bang dat de F1-auto's niet van hun plek gaan komen op de grid. Coureurs moeten bijvoorbeeld lang stilstaan en tegelijkertijd de motor veel toeren laten draaien om de turbo te laten spoelen en de batterij op te laden. De timing van de plotselinge eisen van McLaren om regelwijzigingen door te voeren, zijn echter verdacht. Lees hier het hele artikel over de tactiek van McLaren rondom het eisen van reglementsaanpassingen.

