De voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-tijdperk draaien op volle toeren, maar niet iedere motorfabrikant lijkt het tempo van de nieuwe brandstofreglementen bij te kunnen benen. Terwijl Ferrari en Audi de zaken voor het nieuwe seizoen al op orde hebben, kampen Mercedes, Red Bull Ford en Honda naar verluidt met vertragingen in het homologatieproces van hun duurzame brandstoffen.

Vanaf dit jaar zijn alle brandstofleveranciers verplicht om over te stappen op een product dat volledig duurzaam is. Dit kan via biofuel, verkregen uit biomassa zoals planten en afval, of e-fuel, een synthetische brandstof die wordt gemaakt door middel van waterelektrolyse en CO2-synthese. De FIA heeft de Britse onderneming Zemo aangewezen om dit complexe certificeringsproces te overzien, en te controleren of de brandstoffen aan alle duurzaamheidseisen voldoen. Hoewel de homologatiedeadline van 1 maart nadert, zou dit proces voor drie van de vijf partijen moeizaam verlopen, meldt AutoRacer en de Italiaanse tak van Motorsport.com.

Ferrari en Audi lopen voorop met goedkeuring

In tegenstelling tot de concurrentie hebben Ferrari en Audi hun zaakjes inmiddels wel voor elkaar. Shell, de vaste partner van Ferrari en daarmee ook van klantenteams Haas en Cadillac, heeft de benodigde goedkeuring reeds ontvangen. De nieuwe SF-26 heeft tijdens de eerste testweek in Bahrein zelfs al de eerste kilometers afgelegd met deze nieuwe biofuel. Ook BP, dat de brandstof levert voor het nieuwe constructeur Audi, heeft de homologatie succesvol afgerond. Terwijl Shell specifiek heeft gekozen voor de route van biofuel, iets waar ze al ervaring mee hadden, hebben alle andere fabrikanten hun pijlen gericht op e-fuel.

Niemand afwezig in Australië

Voor fabrikanten als Mercedes met Petronas, Red Bull Ford met ExxonMobil, en Honda met Aramco is de situatie momenteel een stuk onzekerder. Zij wachten nog altijd op het definitieve groene licht voor hun brandstofmengsels. Ondanks de huidige vertragingen in de laboratoria en op de testbanken, lijkt de start van het seizoen in Australië vooralsnog niet in gevaar te komen voor de teams die nog op goedkeuring wachten. Volgens de reglementen mogen teams wiens brandstof nog niet goedgekeurd is, racen met een 'voorlopige' brandstof. Wat hier precies mee bedoeld wordt, heeft de FIA echter nog niet volledig uitgelegd.

Wat kan gebeuren, is dat een F1-team het risico neemt om met de geplande biofuel of e-fuel te racen, ook al is deze nog niet gehomologeerd en dus nog niet door de technische inspectie gekomen. Maar blijkt de duurzame brandstof dan niet aan de regels te voldoen, kunnen er achteraf diskwalificaties worden uitgedeeld - de standaardstraf bij het gebruik van illegale onderdelen in de Formule 1.