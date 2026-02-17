George Russell is over het algemeen te spreken over de nieuwe generatie Formule 1-auto's, maar wijst wel op een specifiek technisch probleem. De Mercedes-coureur noemt het noodzakelijke gebruik van de eerste versnelling in langzame bochten "irritant". Hoewel de nieuwe reglementen voor verdeeldheid zorgen in de paddock, ziet Russell het vooral als een leerproces voor zowel de coureurs als de engineers.

Tijdens de eerste drie testdagen op het Bahrain International Circuit werd duidelijk dat de nieuwe krachtbronnen, waarvan de helft van het vermogen komt van de verbrandingsmotor en de andere helft van de elektromotor, een andere rijstijl vereisen. Om de turbo draaiende te houden en het toerental hoog te houden, moeten coureurs in bochten veel verder terugschakelen dan voorheen. Het klinkt eigenlijk heel averechts, maar het laadt de batterij efficiënter op en je kan iets meer snelheid meenemen. "Ik denk dat de enige uitdaging waar we voor staan, het gebruik van zeer lage versnellingen in de bochten is", aldus de Brit tegenover PlanetF1, die zich niet zo negatief uitlaat als Max Verstappen die het "anti-racen" noemde, maar toch een kritiekpunt heeft.

Artikel gaat verder onder video

Vergelijking met de supermarkt

Russell legt uit dat dit gedrag van de auto onnatuurlijk aanvoelt en gebruikt daarbij een trip naar de Albert Heijn, zoals wij dat in onze straatauto's doen, als opvallende vergelijking. "Stel je voor dat je in je auto naar de supermarkt rijdt en bij de rotonde aankomt. Je zet hem in de derde versnelling om de rotonde te nemen, maar plotseling zegt de persoon naast je: 'Zet hem in de eerste versnelling'. Bam, alles gaat schudden en je draait veel toeren. Je gaat niet in de eerste versnelling over een rotonde naar de supermarkt als je met een verstandige snelheid rijdt." Volgens hem is de auto eigenlijk niet ontworpen voor dit soort acties, maar is het noodzakelijk vanwege de turbo het opladen van de batterij.

Related image

Wendbaarheid als pluspunt

Ondanks de motorische uitdagingen is Russell wel enthousiast over het chassis van de nieuwe wagens. De auto's zijn lichter en kleiner geworden, wat de wendbaarheid ten goede komt. "Ik vind de auto's veel fijner om te rijden, de auto zelf. Ik heb pas twee keer in de kleinere generatie Formule 1-auto's gereden en ik kon het verschil niet geloven in hoe veel wendbaarder de auto aanvoelt doordat hij lichter en kleiner is. Dat is dus zeer positief", aldus Russell. Hij bestempelt de nieuwe regels dan ook als "een stap voorwaarts".