Andrea Stella kwam tijdens de eerste wintertest op het Bahrain International Circuit met allerlei eisen omtrent de startprocedures, snelheidsverschillen en de veiligheid in de Formule 1. De teambaas van McLaren wil dat de FIA nog vóór de seizoensopener in Australië allerlei veranderingen door gaat voeren. Dat hij het gooit op 'veiligheid', kan echter puur een tactiek zijn om regelaanpassingen te eisen, terwijl het eigenlijk draait om performance.

Stella maakt zich grote zorgen over de ingewikkelde startprocedure, het veelvuldige zogeheten 'lift-and-coast' en de grote snelheidsverschillen door het batterijmanagement, wanneer coureurs elkaar proberen in te halen. Hij voorspelt dat we ongelukken gaan zien, zoals die van Mark Webber in Valencia in 2010 of Riccardo Patrese in Portugal in 1992. Tevens is de Umbriër bang dat de F1-auto's niet van hun plek gaan komen op de grid. Coureurs moeten bijvoorbeeld lang stilstaan en tegelijkertijd de motor veel toeren laten draaien om de turbo te laten spoelen en de batterij op te laden.

Zorgen op veiligheid in plaats van competitiviteit gooien is puur een tactiek

"Het batterijvermogen dat beschikbaar is in bepaalde raceomstandigheden, moet naar beneden", zo klonk één van de eisen van Stella tegenover The Race. In plaats van dat McLaren bang is dat de veiligheid in het geding komt, lijkt het eerder zo dat de Mercedes-motorafdeling vreest voor hoe Red Bull Ford presteert. De nieuwe Oostenrijks-Amerikaanse power unit heeft misschien dan niet een voorsprong op het gebied van de verbrandingsmotor, maar er is verbazing over hoe goed de batterij en de MGU-K achterin de bolide van Max Verstappen zijn - niet alleen bij de concurrentie, maar ook bij Red Bull Racing zelf.

Als je als team veranderingen bij de FIA eist en het puur gaat hebben over competitiviteit, dan word je al gauw de deur gewezen. Dan moet je de motor maar beter ontwikkelen, zal de internationale autosportbond zeggen. Echter, gooi je het op veiligheid, dan bestaat er nog een kans dat het een tactiek is die wel slaagt, en daarom lijkt Stella nu die kant op te gaan.

Verdacht dat McLaren nú pas met eisen komt

Frédéric Vasseur liet tijdens de winterstop al weten dat de startprocedure voor problemen zou kunnen zorgen, maar deze waarschuwingen werden genegeerd. Ferrari is vervolgens hard aan de slag gegaan om de startprocedure, het gedoe rondom stil moeten staan en de motor op hoge toeren laten draaien en de batterij opladen, te optimaliseren en dat lijkt bij de Scuderia te zijn gelukt. Dat Stella dan nu pas hierover panikeert en eist dat de startprocedure aangepast moet worden, is verdacht. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Ook dit lijkt gewoon een tactiek, omdat McLaren en de Mercedes-motorafdeling op een bepaald gebied de zaakjes niet zo goed voor elkaar hebben als hun rivalen.

Het is een tactiek die we in het verleden vaker hebben gezien. Toen de groundeffect-reglementen hun intrede deden in 2022, was Toto Wolff woest dat 'zijn' Mercedes het meeste last hadden van porpoising, het stuiteren van de auto. Dat zorgde voor slechte prestaties, maar de teambaas had het alleen maar over veiligheid. Om Christian Horner te citeren: "Change your f*cking car."

