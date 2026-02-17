Red Bull Racing heeft vlak voor de start van het nieuwe seizoen een flinke aderlating moeten incasseren. Hoofdontwerper Craig Skinner heeft de renstal uit Milton Keynes na ruim twintig jaar per direct verlaten. Het vertrek van de Brit, die een cruciale rol speelde in de recente successen van het team, komt op een uiterst ongelegen moment; de formatie bevindt zich immers midden in de voorbereidingen op het nieuwe racejaar.

Skinner was een van de steunpilaren binnen de technische afdeling van Red Bull. Hij was maar liefst twintig jaar verbonden aan de Oostenrijkse formatie en klom in die tijd op tot hoofdontwerper. In die hoedanigheid was hij een van de belangrijkste architecten achter de RB19, de auto waarmee het team in 2023 nagenoeg alle races wist te winnen. Red Bull heeft het vertrek inmiddels tegenover verschillende media, waaronder GPFans, officieel bevestigd.

Leegloop bij de technische top van Red Bull

Het vertrek van Skinner staat niet op zichzelf, maar past in een bredere trend van personele verschuivingen bij Red Bull. In de afgelopen anderhalf jaar zag het team al diverse kopstukken vertrekken naar de concurrentie. Zo maakte Adrian Newey de overstap naar Aston Martin, vertrok Rob Marshall naar McLaren en koos Jonathan Wheatley voor een avontuur bij Audi. Daarnaast vonden er ingrijpende wijzigingen plaats in de top van de organisatie; Laurent Mekies trad in juli 2025 aan als de nieuwe CEO en teambaas, nadat Christian Horner na twintig jaar werd ontslagen. Ook adviseur Helmut Marko is inmiddels met pensioen.

De timing van het vertrek is extra pikant vanwege de grote reglementswijzigingen die dit jaar van kracht worden. Red Bull rijdt dit seizoen voor het eerst met een eigen krachtbron in samenwerking met Ford. Hoewel de eerste wintertests in Bahrein hoopgevend verliepen zorgt het wegvallen van Skinner voor extra druk op de resterende technische staf onder leiding van Pierre Waché. Red Bull zal deze week weer aan de bak moeten tijdens de laatste testweek in Bahrein. Verstappen zal hier pas op donderdag in actie komen, aangezien Isack Hadjar de testweek zal aftrappen voor het team.

