Technisch directeur Pierre Waché van Red Bull Racing onthult bij Motorsportweek dat de Oostenrijkse wagen kampt met gewichtsproblemen. Diverse teams hebben last van het nieuwe minimumgewicht en de Fransman verwacht dat sommige concurrenten dat momenteel een stuk beter voor elkaar hebben.

Met de invoering van het nieuwe reglement, dat vanaf 2026 geldt, is ook het minimumgewicht verlaagd. Dat lag voorheen tussen de 798 en 800 kilogram, maar bedraagt inmiddels 768 kg. Daardoor moeten onderdelen nog lichter worden gefabriceerd; de maatregel is bedoeld om de auto’s compacter en wendbaarder te maken.

Red Bull heeft last van overgewicht

Toch zijn er nog diverse teams die moeite hebben om het minimumgewicht te halen. Mercedes en Williams zouden er grote moeite mee hebben en beide teams zouden, naar verluidt, zo’n vier kilogram boven het minimumgewicht zitten. Waché erkent dat ook de RB22 op dieet moet. “We kampen, net als andere teams, met uitdagingen rond het gewicht van de auto. Het is goed mogelijk dat sommige concurrenten dat momenteel beter onder controle hebben dan wij”, legt de technisch directeur uit.

RB22 moet op dieet

Volgens de Fransman is gewichtsreductie dan ook de makkelijkste manier om rondetijd te winnen: “We moeten ervoor zorgen dat we het gewicht verder kunnen terugbrengen, zodat we bij toekomstige updates niet meer hoeven te kijken naar gewichtsreductie en ons volledig kunnen richten op het verbeteren van de prestaties.”

