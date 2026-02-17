Max Verstappen zou de mening vertolken van een groot deel van de grid met zijn felle kritiek op de nieuwe reglementen. Hoewel veel coureurs hun onvrede intern hebben gedeeld, durven zij zich uit angst voor de Formule 1-organisatie niet publiekelijk uit te spreken, althans niet op dezelfde en ongezouten manier zoals de viervoudig wereldkampioen dat doet.

De kritiek van Verstappen op de nieuwe generatie auto's is de afgelopen tijd niet onopgemerkt gebleven. Terwijl de teams momenteel op het Bahrain International Cirdcuit zijn voor de wintertests, waarbij de eerste driedaagse test onlangs is afgerond en de tweede testweek morgen van start gaat, blijft de discussie over de motorische toekomst van de sport de gemoederen bezighouden. Volgens Scott Mitchell-Malm, die vorige week voor het eerst in de paddock mocht zijn na de eerdere compleet besloten shakedown in Barcelona, is de Limburger de enige die de vinger op de zere plek durft te leggen.

Artikel gaat verder onder video

Alleen de grote namen durven zich uit te spreken

"Eén coureur vertelde me dat Max voor veel van de coureurs sprak wat betreft zijn kritiek op de motoren en al dat soort zaken", vertelde hij bij de podcast van The Race. "Veel coureurs zullen dit niet zeggen, omdat er vanuit de Formule 1 een wens is dat coureurs de nieuwe regels niet constant massaal afkraken voordat het seizoen überhaupt begonnen is. Een boel coureurs willen die wens respecteren. Coureurs die bijzonder uitgesproken zijn en veel gewicht in de schaal leggen, zoals een Max Verstappen of een Lewis Hamilton, kunnen dat doen, terwijl een coureur achteraan de grid dat niet kan", aldus Mitchell-Malm.

Onvrede bij de FIA en FOM

De openlijke negativiteit van de topcoureurs is de officials van de FIA en Formula One Management een doorn in het oog. Zij zijn niet blij met de kritiek, zeker niet nu nieuwe fabrikanten zoals Audi en Ford zich voorbereiden op hun entree in de koningsklasse. De commerciële eigenaren van de Formule 1 vrezen dat de negatieve uitlatingen imagoschade kunnen opleveren voor de seizoensopener in Australië. F1 zou de kritiek wel willen verwelkomen, maar ziet dat liever na een aantal races gebeuren, omdat de coureurs dan pas een volledig beeld zouden hebben bij hoe er geracet kan worden met de nieuwe reglementen.