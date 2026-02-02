Vandaag lag de focus vooral op Mercedes, vanwege de officiële launch van de W17-bolide. Maar de FIA is ook ter sprake gekomen. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

De FIA zou nog eens twee vergaderingen willen organiseren om de mogelijk illegale motor van Mercedes te bespreken. Teambaas Toto Wolff is helemaal klaar met de beschuldigingen en heeft duidelijk gemaakt dat de concurrentie gewoon hun "sh*t" zelf op orde moet krijgen. Verder overweegt de FIA om in te grijpen tijdens de eerste testdag in Bahrein, die mogelijk ook achter gesloten deuren gaat. Ondertussen doet George Russell opvallende observaties bij Aston Martin en Red Bull, heeft Mercedes een nieuwe reservecoureur en is er meer bekend over het datingleven van Lewis Hamilton.

'FIA last twee bijeenkomsten in voor discussie rondom compressiefoefje'

Het team van Mercedes heeft een trucje gevonden met de compressieverhouding, die vanaf dit seizoen op 16:1 ligt. Het Duitse merk zou tijdens het rijden echter een verhouding van 18:1 behalen, omdat de compressieverhouding alleen wordt gemeten wanneer de power unit uitstaat en niet tijdens het rijden. De FIA last nog twee bijeenkomsten in om het gevonden voordeel van Mercedes in de compressieverhouding van de nieuwe power unit te bespreken. De autobond wil daarmee de discussie over het foefje afronden voordat het seizoen van start gaat, zo meldt The Race. Lees hier het hele artikel over nieuwe vergaderingen om de mogelijk illegale Mercedes te bespreken.

'Hamilton en Kim Kardashian genoten van date tijdens romantisch weekend'

Lewis Hamilton lijkt in de winterstop van de Formule 1 voor het eerst in lange tijd het daten weer opgepakt te hebben. Het gaat om niemand minder dan reality-tv-superster Kim Kardashian. De twee zouden een romantisch weekend hebben doorgebracht in het Verenigd Koninkrijk, waar de geruchtenmolen over hun relatiestatus op volle toeren draait. Kardashian zou namelijk met haar privéjet naar het Verenigd Koninkrijk zijn gevlogen voor een verblijf van slechts 24 uur. De twee zouden volgens The Sun samen een kamer gedeeld hebben in het luxueuze Estelle Manor in de Cotswolds. Lees hier het hele artikel over Lewis Hamilton en Kim Kardashian.

Mercedes presenteert Vesti als opvolger van Bottas als derde coureur

Het team van Mercedes had op maandag de officiële launch van de Mercedes W17, de nieuwe Formule 1-wagen van het team voor het wereldkampioenschap van 2026. De bolide markeert Mercedes' start in een volledig nieuw tijdperk van de sport, met een compleet herzien technisch reglement dat onder andere en de motoren. De Zilverpijlen hebben afscheid moeten nemen van de naar Cadillac vertrokken Valtteri Bottas, maar het heeft Frederik Vesti de kans gegeven op een promotie. Lees hier het hele artikel over de nieuwe rol van Frederik Vesti.

Wolff klaar met beschuldigingen rivalen: 'Zorg gewoon dat je je sh*t voor elkaar hebt'

Mercedes-teambaas Toto Wolff is klaar met de beschuldigingen die rivaliserende teams uiten over de Mercedes-krachtbron. Zo wordt door sommige teams gesuggereerd dat de power unit niet aan de regels voldoet, maar Wolff benadrukt bij De Telegraaf dat de motor volledig legaal is. "Onze motor is legaal. Dat heeft de FIA al bevestigd. We houden ons aan alle reglementen, dat is heel duidelijk", aldus Wolff. Daarbij ziet hij dat de psychologische oorlogsvoering inmiddels is begonnen. "Ik begrijp niet dat sommige teams meer bezig lijken te zijn met anderen dan met zichzelf." Lees hier het hele artikel over Toto Wolff die beschuldigingen richting Mercedes zat is.

Russell wuift claim over Mercedes als favoriet weg: "Red Bull heeft het goed voor elkaar"

George Russell heeft zich, ondanks de veelbelovende start van Mercedes tijdens de afgelopen testdagen, lovend uitgelaten over de concurrentie. De Britse coureur wijst vooral naar Aston Martin en Red Bull als teams die indruk hebben gemaakt met hun nieuwe ontwerpen en krachtbronnen. Russell benadrukt dat de pikorde nog lang niet vaststaat en dat we ons op kunnen maken voor een spannende strijd. "Wat Adrian [Newey] met die auto heeft gedaan, het ziet er behoorlijk spectaculair uit", begon Russell over de Aston Martin tegenover verschillende media op de dag van de Mercedes-launch. "Het is waarschijnlijk het meest opvallend qua ontwerp." Lees hier het hele artikel over Red Bull en Aston Martin die opvallen bij George Russell.

'FIA overweegt eerste dag Bahrein-wintertest ook achter gesloten deuren te houden'

De wintertest op het Bahrain International Circuit, die van 11 tot 13 februari en van 18 tot 20 februari op de planning staat, is cruciaal voor de teams om zich voor te bereiden op het Formule 1-seizoen. De 2026-reglementen brengen enorme veranderingen met zich mee, zowel op motorisch als aerodynamisch vlak. De FIA en de Formule 1-teams overwegen om tenminste de eerste dag van de wintertest in Bahrein achter gesloten deuren te houden. Dit meldt F1-insider José Manuel Zapico. Dat zou betekenen dat fans, journalisten en fotografen niet mogen kijken naar de openingssessie. Lees hier het hele artikel over de eerste wintertest in Bahrein.

