De FIA en de Formule 1-teams overwegen om tenminste de eerste dag van de wintertest in Bahrein achter gesloten deuren te houden. Dit meldt F1-insider José Manuel Zapico. Dat zou betekenen dat fans, journalisten en fotografen niet mogen kijken naar de openingssessie van de cruciale testdagen. Het nieuws komt na de al besloten shakedown in Barcelona, waar de nieuwe 2026-bolides hun eerste meters maakten.

De wintertest op het Bahrain International Circuit, die van 11 tot 13 februari en van 18 tot 20 februari op de planning staat, is cruciaal voor de teams om zich voor te bereiden op het Formule 1-seizoen. De 2026-reglementen brengen enorme veranderingen met zich mee, zowel op motorisch als aerodynamisch vlak. Er wordt veel meer gebruik gemaakt van elektrisch vermogen, waardoor de verhouding tussen vermogen van de verbrandingsmotor en dat van de batterij ongeveer fiftyfifty is. Ook zien we de introductie van actieve aerodynamica. Een besloten eerste testdag zou de teams de kans geven om eventuele kinderziektes in alle rust op te lossen, net zoals in Barcelona.

Waarom de deuren mogelijk gesloten blijven

De reden dat de deuren mogelijk gesloten blijven, heeft te maken met de complexiteit van de nieuwe 2026-auto's. Net als bij de shakedown in Barcelona willen teams mogelijke technische problemen en betrouwbaarheidsissues in alle discretie aan kunnen pakken. Cadillac en Aston Martin hebben nog maar weinig kilometers gemaakt en Williams is überhaupt nog niet in actie gekomen. Er zou nog geen knoop zijn doorgehakt, maar de FIA overweegt het idee van een besloten eerste testdag wel.

Frustratie bij fans en media

Als de eerste testdag in Bahrein inderdaad achter gesloten deuren wordt gehouden, zal dat ongetwijfeld weer voor veel frustratie zorgen bij fans en media. Er was al veel kritiek op de besloten shakedown in Barcelona, waarbij sommige analisten de term 'triest' gebruikten om te beschrijven hoe ze een unieke kans om de sport te promoten misliepen. Daarnaast is er voor de eerste testweek in Bahrein al aangekondigd dat er maar één uur per dag live wordt uitgezonden. Of er live timing beschikbaar zal zijn, is ook nog maar de vraag. Die was in Spanje alleen via een omweg te zien, voordat het na de eerste ochtendsessie offline werd gehaald.

