'FIA overweegt eerste dag Bahrein-wintertest ook achter gesloten deuren te houden'
'FIA overweegt eerste dag Bahrein-wintertest ook achter gesloten deuren te houden'
De FIA en de Formule 1-teams overwegen om tenminste de eerste dag van de wintertest in Bahrein achter gesloten deuren te houden. Dit meldt F1-insider José Manuel Zapico. Dat zou betekenen dat fans, journalisten en fotografen niet mogen kijken naar de openingssessie van de cruciale testdagen. Het nieuws komt na de al besloten shakedown in Barcelona, waar de nieuwe 2026-bolides hun eerste meters maakten.
De wintertest op het Bahrain International Circuit, die van 11 tot 13 februari en van 18 tot 20 februari op de planning staat, is cruciaal voor de teams om zich voor te bereiden op het Formule 1-seizoen. De 2026-reglementen brengen enorme veranderingen met zich mee, zowel op motorisch als aerodynamisch vlak. Er wordt veel meer gebruik gemaakt van elektrisch vermogen, waardoor de verhouding tussen vermogen van de verbrandingsmotor en dat van de batterij ongeveer fiftyfifty is. Ook zien we de introductie van actieve aerodynamica. Een besloten eerste testdag zou de teams de kans geven om eventuele kinderziektes in alle rust op te lossen, net zoals in Barcelona.
Waarom de deuren mogelijk gesloten blijven
De reden dat de deuren mogelijk gesloten blijven, heeft te maken met de complexiteit van de nieuwe 2026-auto's. Net als bij de shakedown in Barcelona willen teams mogelijke technische problemen en betrouwbaarheidsissues in alle discretie aan kunnen pakken. Cadillac en Aston Martin hebben nog maar weinig kilometers gemaakt en Williams is überhaupt nog niet in actie gekomen. Er zou nog geen knoop zijn doorgehakt, maar de FIA overweegt het idee van een besloten eerste testdag wel.
Frustratie bij fans en media
Als de eerste testdag in Bahrein inderdaad achter gesloten deuren wordt gehouden, zal dat ongetwijfeld weer voor veel frustratie zorgen bij fans en media. Er was al veel kritiek op de besloten shakedown in Barcelona, waarbij sommige analisten de term 'triest' gebruikten om te beschrijven hoe ze een unieke kans om de sport te promoten misliepen. Daarnaast is er voor de eerste testweek in Bahrein al aangekondigd dat er maar één uur per dag live wordt uitgezonden. Of er live timing beschikbaar zal zijn, is ook nog maar de vraag. Die was in Spanje alleen via een omweg te zien, voordat het na de eerste ochtendsessie offline werd gehaald.
Gerelateerd
Net binnen
'FIA overweegt eerste dag Bahrein-wintertest ook achter gesloten deuren te houden'
- 20 minuten geleden
- 1
Russell wuift claim over Mercedes als favoriet weg: "Red Bull heeft het goed voor elkaar"
- 1 uur geleden
Unieke nationaliteit in F1: Paraguayaanse coureur zet handtekening onder Mercedes-contract
- 2 uur geleden
- 1
Russell loopt wondje op tijdens testdag door botsing met W17
- 2 uur geleden
- 4
Button maakt overstap naar Aston Martin: "Nieuwe samenwerking met Honda trok mij aan" | F1 Shorts
- 3 uur geleden
- 44
Collins ziet ontspannen Verstappen: 'We beginnen dat zelfvertrouwen te zien'
- 3 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari
Verstappen schudt nog altijd hoofd bij teamorders: "Dan verkoop je je ziel"
- 13 januari
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari