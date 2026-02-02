Lewis Hamilton lijkt in de winterstop van de Formule 1 voor het eerst in lange tijd het daten weer opgepakt te hebben. Het gaat om niemand minder dan reality-tv-superster Kim Kardashian. De twee zouden een romantisch weekend hebben doorgebracht in het Verenigd Koninkrijk, waar de geruchtenmolen over hun relatiestatus op volle toeren draait.

Kardashian zou met haar privéjet naar het Verenigd Koninkrijk zijn gevlogen voor een verblijf van slechts 24 uur. De twee zouden volgens The Sun samen een kamer gedeeld hebben in het luxueuze Estelle Manor in de Cotswolds, waar ze ook genoten van een koppelmassage en een privédiner. "Het leek allemaal erg romantisch", zo stelt een bron. Het geheime afspraakje, dat de twee meer dan 120.000 pond gekost zou hebben, komt na eerdere aanwijzingen, zoals het samen aanwezig zijn op een nieuwjaarsfeest in Aspen eind december 2025.

Artikel gaat verder onder video

Focus op Formule 1

Ondanks de aanhoudende geruchten, benadrukt Hamilton zelf al geruime tijd dat zijn focus volledig ligt op zijn Formule 1-carrière en zijn nieuwe hoofdstuk bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen gaf in interviews al aan bewust single te zijn om zich volledig te kunnen wijden aan de sport. "Ik heb op de harde manier geleerd", zo zei Hamilton eerder over zijn privéleven. Hij stelt dat er weinig ruimte is voor een vaste relatie of gezinsleven, omdat hij alles uit zijn beperkte tijd in de Formule 1 wil halen om later geen spijt te hebben. Na een moeizaam debuutjaar bij Ferrari in 2025, waarin hij mentaal zwaar had, hoopt hij dit jaar in de nieuwe Ferrari terug te slaan. Hij klokte vorige week in Barcelona in ieder geval de snelste tijd van de week.

Datingleven vóór Kardashian

De meest bekende relatie van Hamilton was die met Pussycat Dolls-ster Nicole Scherzinger, een knipperlichtrelatie die duurde van 2007 tot de definitieve breuk in 2015. In de jaren voorafgaand aan de recente Kardashian-geruchten werd Hamilton ook gelinkt aan andere prominente figuren. In 2021 zou hij "close" zijn geworden met model Camila Kendra, hoewel deze relatie het jaar daarop "afkoelde" en later werd omschreven als een "mooie vriendschap". In 2023 leidde een foto met Shakira, waarop Hamilton zijn arm om haar middel had, tot romantische speculaties. Eind 2023 werd hij in verband gebracht met Juliana Nalu, de ex-vriendin van Kanye West, na een gezamenlijk feest in Brazilië. Deze relatie zou echter al in maart vorig jaar zijn "uitgedoofd", waarna Hamilton zich aanmeldde op de celebrity dating-app Raya.

Meest recentelijk, vóór de Kardashian-geruchten, werd Hamilton begin 2025 gelinkt aan actrice Sofia Vergara. De twee werden in januari 2025 samen gespot tijdens een diner in New York, wat leidde tot speculaties. Deze vermeende romance "verwaterde echter al in maart", waarbij Hamiltons interesse zou zijn afgenomen, waardoor de Colombiaanse schoonheid zich "verlaten" voelde. De vermeende geheime romance met Kim Kardashian is de meest recente toevoeging aan een lange lijst van zijn datehistorie. Zowel Hamilton als Kardashian hebben tot op heden geen officiële bevestiging of ontkenning gegeven van de relatie, waardoor de geruchtenmachine op volle toeren blijft draaien.