Mercedes-teambaas Toto Wolff is klaar met de beschuldigingen die rivaliserende teams uiten over de Mercedes-krachtbron. Zo wordt door sommige teams gesuggereerd dat de power unit niet aan de regels voldoet, maar Wolff benadrukt bij De Telegraaf dat de motor volledig legaal is.

Het rumoer rondom de power unit van Mercedes heeft te maken met de compressieverhouding van de cilinders. Reglementair is vastgelegd dat deze vanaf 2026 op 16:1 moet liggen, maar Mercedes zou tijdens het rijden een verhouding van 18:1 kunnen bereiken. Hierdoor zou de krachtbron efficiënter zijn en mogelijk 10 tot 15 pk voordeel hebben ten opzichte van de concurrentie. De FIA meet de compressieverhouding weliswaar, maar doet dat wanneer de auto stationair staat. Het vermeende foefje zou pas tijdens het rijden actief worden, waardoor de motor alsnog door de FIA-controles komt. Volgens Audi, Ferrari en Honda zou deze oplossing echter niet in de geest van het reglement zijn.

Mercedes-motor is volgens Wolff 'gewoon' legaal

Wolff laat zich niet uit over de exacte werking van het mogelijke foefje, maar beroept zich op de feiten. “Onze motor is legaal. Dat heeft de FIA al bevestigd. We houden ons aan alle reglementen, dat is heel duidelijk”, aldus Wolff. Daarbij ziet hij dat de psychologische oorlogsvoering inmiddels is begonnen. “Ik begrijp niet dat sommige teams meer bezig lijken te zijn met anderen dan met zichzelf. Blijkbaar zijn er speciale en geheime vergaderingen belegd en zijn er brieven gestuurd met onze motor als onderwerp. Misschien zoeken ze nu al naar excuses, nog voordat het seizoen is begonnen. Laten we zeggen dat we allemaal anders zijn. Zo zouden wij het niet doen.”

'Zorg gewoon dat je je sh*t op orde hebt'

Daarbij ziet hij ook een tactiek van zijn rivalen: "Dus zorg gewoon dat je je sh*t op orde hebt… Ze houden geheime vergaderingen, sturen geheime brieven en blijven manieren proberen te verzinnen om te testen die simpelweg niet bestaan. Ik kan in ieder geval namens ons zeggen dat wij proberen afleidingen tot een minimum te beperken. Afleidingen minimaliseren betekent vooral naar onszelf kijken in plaats van naar iedereen anders, terwijl het eigenlijk heel duidelijk is wat de regels zeggen en ook heel duidelijk wat de FIA ons heeft verteld.”

