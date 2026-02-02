Mercedes lanceerde op maandag het nieuwe seizoen en de W17 en nadat men afscheid moest nemen van de diensten van Valtteri Bottas, was het ook hoog nodig om een nieuwe derde rijder aan de buitenwereld te presenteren. De keuze is gevallen op Frederik Vesti

Het team van Mercedes had op maandag de officiële launch van de Mercedes W17, de nieuwe Formule 1-wagen van het team voor het wereldkampioenschap van 2026. De bolide markeert Mercedes’ start in een volledig nieuw tijdperk van de sport, met een compleet herzien technisch reglement dat onder andere en de motoren. Na de eerste testweek in Barcelona zijn de eerdere geruchten nóg hardnekkiger geworden: de Zilverpijlen zouden namelijk eindelijk weer beschikken over materiaal om mee te gaan doen om de wereldtitel. Dat doen ze uiteraard met George Russell en Andrea Kimi Antonelli aan het roer.

Vesti derde rijder

Daarachter moet het team natuurlijk ook beschikken over een derde coureur. Het afgelopen jaar beschikte de Duitse formatie over de diensten van Valtteri Bottas, maar die wist voor 2026 weer een zitje op de grid te realiseren bij het team van Cadillac, waardoor men moest doorschakelen naar een nieuwe rijder. Die werd op maandag gepresenteerd: de keuze is gevallen op de 24-jarige Vesti, de Deen die al enige tijd in het opleidingsprogramma van Mercedes zit. "Een super spannend jaar staat voor de deur, waarin we samen met het team de W17 verder ontwikkelen en nog meer F1-races bezoeken. Ik kijk ernaar uit jullie daar allemaal te zien en bedankt voor jullie voortdurende steun", zo laat hij kort weten.

The news is out! I will be moving up to @MercedesAMGF1’s Third Driver for 2026. 🙌



A super exciting year ahead, working with the team to develop the W17 and travelling to even more F1 races. Looking forward to seeing you all there and thank you for your continued support. pic.twitter.com/RiUXezuocZ — Frederik Vesti Official (@frederik_vesti) February 2, 2026

