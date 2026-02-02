George Russell heeft zich, ondanks de veelbelovende start van Mercedes tijdens de afgelopen testdagen, lovend uitgelaten over de concurrentie. De Britse coureur wijst vooral naar Aston Martin en Red Bull als teams die indruk hebben gemaakt met hun nieuwe ontwerpen en krachtbronnen. Russell benadrukt dat de pikorde nog lang niet vaststaat en dat we ons op kunnen maken voor een spannende strijd.

Mercedes wordt na de shakedown in Barcelona door velen al gezien als de vroege favoriet voor het aankomende Formule 1-seizoen. Het team had een uiterst productieve week met superieure betrouwbaarheid en voltooide maar liefst vijfhonderd ronden. Russell zelf zette op donderdag een indrukwekkende tijd neer met een 1:16.445, maar hij blijft voorzichtig in zijn uitspraken. Hij stelt dat Mercedes weliswaar "alles afvinkt wat het wil afvinken", maar dat ze de rivalen niet moeten onderschatten.

Opvallend ontwerp bij Aston Martin

Vooral het ontwerp van de Aston Martin AMR26 viel op bij Russell. De wagen, de eerste onder leiding van Adrian Newey, heeft een revolutionaire achterwielophanging. "Wat Adrian met die auto heeft gedaan, het ziet er behoorlijk spectaculair uit", aldus Russell tegenover verschillende media op de dag van de Mercedes-launch. "Het is waarschijnlijk het meest opvallend qua ontwerp." De Brit waarschuwt echter dat "iedereen naar die achterwielophanging keek en het ziet er visueel natuurlijk erg indrukwekkend uit, maar het is geen wedstrijd van hoe sexy het is. Het is een wedstrijd van hoe snel het over de baan gaat. Mensen kijken altijd uit naar de snelste auto en dat zullen we in Melbourne pas zien. Welke dat ook is, dat zal de auto zijn waar je inspiratie uit wilt proberen te putten."

© Formula1.com

Red Bull en de nieuwe krachtbron

Ook de nieuwe krachtbron van Red Bull, de DM01 die in samenwerking met Ford Racing is ontwikkeld, kreeg lof van de Mercedes-coureur. Russell herinnert zich dat er "veel gepraat werd over de Red Bull-krachtbron die in jaar één niet aan de standaard zou voldoen", maar op basis van de testdagen concludeert hij het tegenovergestelde. "Van wat we tot nu toe hebben gezien, hebben ze het absoluut goed voor elkaar", zegt hij. Hij wijst ook op de samenwerking met Honda in de afgelopen jaren, die "een zeer goede motor onder zich hebben gehad", en "we weten ook waartoe zij in staat zijn". Ondanks de vertragingen bij Aston Martin en Honda wil Russell hen dus niet uitsluiten en datzelfde geldt voor Red Bull en Ford.