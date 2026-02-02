'FIA last twee bijeenkomsten in voor discussie rondom compressiefoefje'
De FIA last nog twee bijeenkomsten in om het gevonden voordeel van Mercedes in de compressieverhouding van de nieuwe power unit te bespreken. De autobond wil daarmee de discussie over het foefje afronden voordat het seizoen van start gaat, zo meldt The Race.
Het team van Mercedes heeft een trucje gevonden met de compressieverhouding, die vanaf dit seizoen op 16:1 ligt. Het Duitse merk zou tijdens het rijden echter een verhouding van 18:1 behalen, omdat de compressieverhouding alleen wordt gemeten wanneer de power unit uitstaat en niet tijdens het rijden. Audi, Ferrari en Honda zouden streven naar een methode waarbij de metingen ook tijdens het rijden kunnen worden uitgevoerd. Red Bull zou zich in dit verhaal neutraal opstellen, aangezien het Oostenrijkse team mogelijk ook over het foefje beschikt, vanwege een oud-Mercedes-medewerker die inmiddels in dienst is bij Red Bull Powertrains. Toch meldde De Telegraaf onlangs dat Red Bull in alle toonaarden ontkent dat het team beschikt over het compressiefoefje.
Vergaderingen
De FIA komt niet alleen maandag bijeen om de meningsverschillen tussen de teams te bespreken; aanstaande donderdag vindt ook de vergadering van de Power Unit Advisory Committee (PUAC) plaats. Het doel van de bijeenkomst op maandag is om met technische experts een oplossing te vinden voor de metingen van de compressieverhouding wanneer de power units op volle toeren draaien. Het medium verwacht niet direct een wijziging van de regels, maar wel dat er een richting wordt gekozen om consensus tussen alle teams te bereiken. Mercedes overtreedt namelijk niet direct een regel, maar Audi, Ferrari en Honda vinden het foefje vooral niet in de geest van het reglement.
Protest nog altijd op de loer
Het foefje houdt de gemoederen achter de schermen flink bezig. Zo zouden de teams die niet over het trucje beschikken bij de FIA lobbyen voor strengere regels. Mocht dit niet lukken, dan kan er mogelijk een protest worden ingediend in Melbourne tijdens de seizoensstart.
