Dochter Michael Schumacher herdenkt vader met emotionele post
Gina-Maria Schumacher heeft een emotionele post op social media gedeeld ter ere van de verjaardag van haar vader, Michael Schumacher. Het ontroerende bericht, vergezeld van een foto uit haar kindertijd, laat zien hoe hecht de band tussen dochter en vader is. Ook noemt ze vaderlief 'de beste voor altijd', wat op social media veel harten raakte.
Michael Schumacher raakte in december 2013 zwaargewond tijdens een skiongeluk in de Franse Alpen. De zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 werd na een langdurig verblijf in het Universitair Ziekenhuis van Lausanne in september 2014 naar huis gehaald om daar verder te revalideren. Sindsdien hebben de familie Schumacher en zijn naasten ervoor gekozen om een muur van privacy op te trekken. Nog maar een select aantal mensen, zoals voormalig Ferrari-baas Jean Todt, mag de legendarische coureur bezoeken.
Prachtig eerbetoon
Elke 3 januari is het weer een bijzondere dag voor de familie van Michael Schumacher en voor fans van de voormalig Formule 1-coureur. De grote Michael Schumacher, die - zoals bekend - sinds zijn vreselijke ongeluk in 2013 een teruggetrokken leven leidt, ontvangt dag in dag uit veel liefde en steun. Iets dat op zijn verjaardag op die dag natuurlijk niet minder is. De steun komt niet alleen van zijn vrouw en kinderen, maar ook van de rest van de wereld. Zo ook weer met onderstaande post van Gina-Maria.
