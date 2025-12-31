Red Bull Racing bevestigt vertraging, Verstappen richt zich tot fans | GPFans Recap

2025 zit er officieel op! In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent met het nieuws van vandaag. GPFans wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar.

Vandaag kwam er weer het een en ander naar buiten. Zo vergelijkt dr. Helmut Marko de twee kampioenen van Red Bull Racing: Sebastian Vettel en Max Verstappen. Een engineer van Ferrari uit zijn zorgen over het motorfoefje van Mercedes en Red Bull Racing, en Laurent Mekies bevestigt dat het Oostenrijkse team wat vertraging heeft opgelopen met de ontwikkeling van de 2026-wagen. Dit is de GPFans Recap van woensdag 31 december.

Verstappen sluit het jaar af en richt zich tot de fans: 'Zelfs in een heel lastig seizoen'

Max Verstappen heeft zich in een boodschap op X tot de fans gewend. De Nederlander blikt terug op een 2025-seizoen met een aantal hoogtepunten, maar zeker ook dieptepunten. Daarbij benadrukt hij dat de fans altijd achter het team zijn blijven staan, waarvoor hij hen bedankt. "Heel erg bedankt dat jullie het met ons hebben uitgehouden, zelfs in een heel lastig seizoen", zo opent de Nederlander. De hele boodschap van Verstappen lezen? Klik hier!

Verstappen en Piquet genieten van zomerzon in Rio de Janeiro en delen kiekjes

Hoewel we hier in Nederland tegen het vriespunt aanzitten, heeft Max Verstappen het samen met vriendin Kelly Piquet een stuk beter getroffen. Het duo is samen met de kids in Rio de Janeiro om van de zomerzon te genieten en deelt daarvan vakantiekiekjes. De vakantiekiekjes van Piquet en Verstappen bekijken? Klik hier!

'Ferrari-engineer vreest voor motortruc: 'Groot voordeel voor Mercedes''

Ferrari gaat een heel lastig jaar tegemoet, waarin het Mercedes hoogstwaarschijnlijk niet kan bijhouden. Dat is de conclusie van een Ferrari-engineer die zijn verhaal doet bij F1-journalist Leo Turrini en stelt dat het motorfoefje van de Zilverpijlen nu al voor een onoverbrugbare voorsprong heeft gezorgd. "Compressieverhoudingen kunnen alleen in koude toestand worden gemeten. Het is onmogelijk om ze te meten als ze heet zijn. Ze hebben een slimme oplossing gevonden", begint de engineer. De hele verklaring van de engineer lezen? Klik hier!

Brown geeft update over status Norris: 'Willen onze coureurs gelijke kansen blijven geven'

Bij McLaren werden het afgelopen seizoen de welbekende 'papaya rules' gevolgd, waarbij het team poogde Lando Norris en Oscar Piastri zo gelijk en eerlijk mogelijk te behandelen. Het leidde tot de nodige kritiek, maar volgens McLaren-CEO Zak Brown zal de aanpak in 2026 niet veranderen. "We zijn er absoluut op gebrand om beide coureurs gelijke kansen te geven voor het wereldkampioenschap", begon Brown tegenover verschillende media, vooruitblikkend op 2026. "Ik denk dat je, zelfs op de maandag nadat je hebt gewonnen, altijd nadenkt over wat je anders of beter had kunnen doen. We blijven ons als raceteam constant ontwikkelen, maar de basisprincipes, dat we beide coureurs gelijke kansen geven om te winnen, zullen niet veranderen." Lees hier het hele artikel over de status van Lando Norris binnen McLaren.

'Alle elf F1-teams zitten boven minimumgewicht, Aston Martin nog niet door crashtest'

Volgens José Manuel Zapico, een Spaanse journalist en auteur die al drie decennia in de paddock van de Formule 1 te vinden is, is het nog geen enkel team gelukt om aan het minimumgewicht van 770 kilogram te komen. "Ze zijn allemaal te zwaar. Allemaal", zo schreef hij op X. "Het is Aston Martin nog niet eens gelukt om door de crashtests te komen, maar dat komt nog wel. De auto's blijven ontwikkeld worden en ze hebben nog eventjes voordat de eerste race is, maar er is geen twijfel over mogelijk dat het gewicht een van de gevechten wordt van het seizoen." Lees hier het hele artikel over het minimumgewicht van de F1-bolides van 2026.

Red Bull geeft vertraging bij ontwikkeling 2026 toe: 'Moesten eerst tot kern van problemen 2025 komen'

Laurent Mekies geeft toe dat Red Bull Racing vertraging heeft opgelopen bij de ontwikkeling van de Formule 1-bolide voor 2026. De Oostenrijkse formatie heeft veel tijd en energie gestoken in de ommekeer van Max Verstappen afgelopen seizoen. De teambaas legt uit waarom het toch de juiste keuze is geweest. "Ik denk dat het ons al snel duidelijk werd dat we niet zomaar de bladzijde wilden omslaan om vervolgens met wishful thinking te hopen dat, terwijl de auto van 2025 niet goed genoeg was om voor de titel te vechten, dat 2026 wel oké zou zijn. Die weg wilden we niet inslaan", begon Mekies tegenover Autosport. "We wilden eerst tot de kern van het 2025-project komen." Lees hier het hele artikel over de ontwikkeling van de Red Bull RB22.

