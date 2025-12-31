Verstappen en Piquet genieten van zomerzon in Rio de Janeiro en delen kiekjes

Hoewel we hier in Nederland tegen het vriespunt aanzitten, heeft Max Verstappen het samen met vriendin Kelly Piquet een stuk beter getroffen. Het duo is samen met de kids in Rio de Janeiro om van de zomerzon te genieten en deelt daarvan vakantiekiekjes.

Nog een paar uurtjes en dan zit 2025 er echt op. Verstappen laat daarmee een jaar achter zich met een aantal hoogtepunten, maar zeker ook dieptepunten. Zo begon het seizoen bij Red Bull nogal kwakkelend, maar was de tweede helft van het jaar iets om trots op te zijn, zo verklaarde de viervoudig kampioen al eerder. Op persoonlijk vlak heeft het duo een nieuw gezinslid mogen verwelkomen met Lily, naast bonusdochter Penelope, die uit de relatie tussen Piquet en Daniil Kvyat komt.

'Winterstop' in Rio

Voor Verstappen en Piquet is het momenteel dan ook even genieten van wat welverdiende rust.

Pileta, alcohol y buenas charlas con mi amigo para despedir el año. 👏👏👏🍻🍻 pic.twitter.com/HqGcKbUP2O — Max Argento 🇦🇷 (@MaxArgento33) December 30, 2025

Max Verstappen jogando vôlei em Angra dos Reis 🤣🏐



📲| Piquetjr via stories pic.twitter.com/O57ax1xmCZ — Portal RBR Brasil 🇦🇹🇧🇷 (@PortalRBRBrasil) December 30, 2025

Kelly con Lily, ella es la bebé más grande y gordita 🥹💖 pic.twitter.com/PqXEN66MWc — anita (@scuderiaslovely) December 30, 2025

