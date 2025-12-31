Verstappen en Piquet genieten van zomerzon in Rio de Janeiro en delen kiekjes
Hoewel we hier in Nederland tegen het vriespunt aanzitten, heeft Max Verstappen het samen met vriendin Kelly Piquet een stuk beter getroffen. Het duo is samen met de kids in Rio de Janeiro om van de zomerzon te genieten en deelt daarvan vakantiekiekjes.
Nog een paar uurtjes en dan zit 2025 er echt op. Verstappen laat daarmee een jaar achter zich met een aantal hoogtepunten, maar zeker ook dieptepunten. Zo begon het seizoen bij Red Bull nogal kwakkelend, maar was de tweede helft van het jaar iets om trots op te zijn, zo verklaarde de viervoudig kampioen al eerder. Op persoonlijk vlak heeft het duo een nieuw gezinslid mogen verwelkomen met Lily, naast bonusdochter Penelope, die uit de relatie tussen Piquet en Daniil Kvyat komt.
'Winterstop' in Rio
Voor Verstappen en Piquet is het momenteel dan ook even genieten van wat welverdiende rust.
