Hungarian GP, 2025, start

'Alle elf F1-teams zitten boven minimumgewicht, Aston Martin nog niet door crashtest'

Vincent Bruins
De Formule 1-bolides van 2026 worden kleiner en lichter, althans dat is de bedoeling. Een insider meldt echter dat geen enkel team het momenteel voor elkaar heeft gekregen om tot het minimumgewicht te komen. Alle auto's zijn naar verluidt dus zwaarder dan tot dusver werd verwacht.

Tot en met 2025 hadden de auto's een wielbasis van 3,60 meter, een breedte van 2,00 meter en een minimumgewicht van 800 kilogram. Vanaf aankomend seizoen gaat er 20 centimeter van de wielbasis af en 10 centimeter van de breedte. Tevens wordt de vloerbreedte nog eens 15 centimeter smaller. De wielen blijven 18 inch, maar de voorbanden worden 2,5 centimeter smaller en de achterbanden 3 centimeter smaller. Dit moet helpen bij het naar beneden brengen van het gewicht van de auto's. Het minimumgewicht voor 2026 ligt op 770 kilogram.

Geen van de elf teams zitten op het minimumgewicht

Volgens José Manuel Zapico, een Spaanse journalist en auteur die al drie decennia in de paddock van de Formule 1 te vinden is, is het nog geen enkel team gelukt om daadwerkelijk aan die 770kg te komen. "Ze zijn allemaal te zwaar. Allemaal", zo schreef hij op X. "Het is Aston Martin nog niet eens gelukt om door de crashtests te komen, maar dat komt nog wel. De auto's blijven ontwikkeld worden en ze hebben nog eventjes voordat de eerste race is, maar er is geen twijfel over mogelijk dat het gewicht een van de gevechten wordt van het seizoen."

Minimumgewicht werd vlak voor 2022 aangepast

Het zou niet voor het eerst zijn dat de F1-teams niet genoeg gewicht weten kwijt te raken om op het minimum terecht te komen. Voor 2022, toen de reglementen met groundeffect hun intrede deden, was het minimumgewicht eerst 795kg. Omdat het alleen Alfa Romeo (Sauber, tegenwoordig Audi) was gelukt, maar de andere negen teams niet, ging het minimumgewicht omhoog naar 798kg. Dat verschil van drie kilo kan een halve tot een hele tiende van een seconde per ronde schelen. Het was dan ook een controversieel besluit dat het minimumgewicht vlak voor 2022 aangepast werd, aangezien het dus één renstal wel was gelukt om niet te zwaar te zijn.

