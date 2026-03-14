Lewis Hamilton maakt zich geen zorgen over de veiligheid rondom de huidige startprocedures in de Formule 1. Hoewel de nieuwe motorreglementen voor flinke verschillen op de grid zorgen, ziet de Ferrari-coureur dit juist als een positieve ontwikkeling voor de sport. Hamilton reageert hiermee op de discussie die opnieuw ontstond na de moeizame start van Max Verstappen tijdens de sprintrace in China.

Tijdens de sprintrace in Shanghai werd pijnlijk duidelijk dat de nieuwe krachtbronnen voor de nodige uitdagingen zorgen. Waar George Russell namens Mercedes naar de overwinning reed en Hamilton en Charles Leclerc opnieuw als een raket naar voren vlogen, kende Verstappen een dramatisch moment bij het uitgaan van de lichten. Zijn RB22 hield in, waardoor hij werd gepasseerd door het volledige middenveld en zich vanaf de achterhoede terug moest knokken naar de negende plaats. Dit leidde op de persconferentie na afloop opnieuw tot vragen over de veiligheid van de grote snelheidsverschillen bij de start.

Geen gevaar, maar spektakel

Hamilton, die zelf als derde over de streep kwam in de sprintrace, deelt de zorgen over de veiligheid niet. Integendeel, de Brit geniet van de onvoorspelbaarheid die de nieuwe regels met zich meebrengen. "Ik denk dat het juist spannender is. Wanneer we allemaal exact hetzelfde wegkomen, is het saai. Ik vind het dan ook niet gevaarlijk", zo stelt Hamilton vast. Verstappen zelf gaf eerder ook al aan dat hij de startprocedure niet gevaarlijk vindt, maar heeft wel zijn grote onvrede over het leeglopen van de batterij bij de start uitgesproken. De viervoudig wereldkampioen hoopt dat de FIA op korte termijn ingrijpt op dit vlak.

Keuzes in de ontwikkeling

De variatie in de starts heeft volgens Hamilton alles te maken met de technische keuzes die de verschillende motorfabrikanten hebben gemaakt. Met de introductie van de nieuwe reglementen, waarbij het vermogen bijna gelijkwaardig wordt verdeeld tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor, moeten teams lastige afwegingen maken. Hamilton wijst erop dat zijn eigen team, Ferrari, hierin een duidelijke prioriteit heeft gesteld. "Er zijn mensen die bij de ontwikkeling van een motor bepaalde beslissingen hebben genomen om vermogen te winnen. Ons team heeft specifieke keuzes gemaakt om ervoor te zorgen dat we goede starts hebben", legt de Brit uit over de aanpak in Maranello. Deze focus lijkt zijn vruchten af te werpen, aangezien de Ferrari-bolides dit seizoen tot nu toe consistent sterk wegkomen bij de start van de races.

Verschillen zullen verdwijnen

Ondanks de huidige verschillen tussen de teams, verwacht Hamilton dat het veld uiteindelijk weer dichter bij elkaar zal kruipen. Hij ziet dat niet alleen Ferrari, maar ook zijn voormalige team Mercedes de zaken momenteel goed voor elkaar heeft wat betreft de startprocedure. Dat werd in China onderstreept door de prestatie van de huidige leider in het wereldkampioenschap. "Maar zoals Charles al zei, George had vandaag een net zo goede start als ik. Ik denk dat het uiteindelijk wel zal wegebben en dat het dan weer vergelijkbaar wordt", besluit Hamilton over de toekomst van de starts in de koningsklasse. Voorlopig lijken de fans echter te kunnen blijven rekenen op actie en verschuivingen in de eerste meters, te beginnen op zondagochtend in China.

Gerelateerd