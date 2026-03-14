De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van China
De kwalificatie voor de Grand Prix van China heeft voor een verrassende uitslag gezorgd. Bekijk hieronder in welke volgorde de 22 coureurs aan de start van de race in Shanghai zullen verschijnen.
Waar Mercedes-coureur George Russell de zege op zijn naam schreef in de sprintrace van zaterdagochtend, trok enkele uren later teammaat Kimi Antonelli aan het langste eind. Geholpen door problemen aan de Mercedes van de Brit, wist de 19-jarige coureur in de kwalificatie de snelste tijd op het bord te zetten. Antonelli werd daarmee de jongste polesitter uit de geschiedenis van de Formule 1. Russell wist op zijn beurt goed om de problemen aan zijn auto heen te werken en maximaliseerde uiteindelijk met de tweede plaats.
Verstappen in het middenveld
De tweede startrij wordt gevormd door het Ferrari-duo Lewis Hamilton en Charles Leclerc. De Italiaanse grootmacht is tot op heden het enige team dat een uitdaging vormt voor Mercedes, al oogt Ferrari met name in de openingsfase sterk, waarna de performance wat afneemt. Oscar Piastri en Lando Norris starten respectievelijk vanaf de vijfde en zesde plaats, met daarachter Pierre Gasly en Max Verstappen. De Nederlander kwalificeerde zich als achtste en sprak na afloop over een "ook weer waardeloze" sessie. Verstappen lag samen met zes andere coureurs nog even onder een vergrootglas bij de FIA, vanwege het niet opvolgen van de maximale deltatijd. Het motorsportorgaan heeft inmiddels echter besloten hier verder niets mee te doen.
De achterhoede
Isack Hadjar en Oliver Bearman completeren in die volgorde de top tien, met Nico Hülkenberg en Franco Colapinto daarachter. Esteban Ocon en Liam Lawson starten eveneens zij aan zij, gevolgd door Arvid Lindblad en Gabriel Bortoleto. Carlos Sainz vertrekt vanaf de zeventiende plaats, met teammaat Alexander Albon naast zich. Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Lance Stroll en Sergio Pérez vormen de absolute achterhoede op zondagochtend. De Grand Prix van China gaat om 08:00 uur Nederlandse tijd van start.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Veel gelezen
