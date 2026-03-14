Credit for photo: Red Bull Content Pool

De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van China

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

De kwalificatie voor de Grand Prix van China heeft voor een verrassende uitslag gezorgd. Bekijk hieronder in welke volgorde de 22 coureurs aan de start van de race in Shanghai zullen verschijnen.

Waar Mercedes-coureur George Russell de zege op zijn naam schreef in de sprintrace van zaterdagochtend, trok enkele uren later teammaat Kimi Antonelli aan het langste eind. Geholpen door problemen aan de Mercedes van de Brit, wist de 19-jarige coureur in de kwalificatie de snelste tijd op het bord te zetten. Antonelli werd daarmee de jongste polesitter uit de geschiedenis van de Formule 1. Russell wist op zijn beurt goed om de problemen aan zijn auto heen te werken en maximaliseerde uiteindelijk met de tweede plaats.

Verstappen in het middenveld

De tweede startrij wordt gevormd door het Ferrari-duo Lewis Hamilton en Charles Leclerc. De Italiaanse grootmacht is tot op heden het enige team dat een uitdaging vormt voor Mercedes, al oogt Ferrari met name in de openingsfase sterk, waarna de performance wat afneemt. Oscar Piastri en Lando Norris starten respectievelijk vanaf de vijfde en zesde plaats, met daarachter Pierre Gasly en Max Verstappen. De Nederlander kwalificeerde zich als achtste en sprak na afloop over een "ook weer waardeloze" sessie. Verstappen lag samen met zes andere coureurs nog even onder een vergrootglas bij de FIA, vanwege het niet opvolgen van de maximale deltatijd. Het motorsportorgaan heeft inmiddels echter besloten hier verder niets mee te doen.

De achterhoede

Isack Hadjar en Oliver Bearman completeren in die volgorde de top tien, met Nico Hülkenberg en Franco Colapinto daarachter. Esteban Ocon en Liam Lawson starten eveneens zij aan zij, gevolgd door Arvid Lindblad en Gabriel Bortoleto. Carlos Sainz vertrekt vanaf de zeventiende plaats, met teammaat Alexander Albon naast zich. Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Lance Stroll en Sergio Pérez vormen de absolute achterhoede op zondagochtend. De Grand Prix van China gaat om 08:00 uur Nederlandse tijd van start.

Gerelateerd

Max Verstappen China

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Social media gaat los na waardeloze kwalificatie Verstappen: "Hij is een crimineel, ontsla hem!"

Social media gaat los na waardeloze kwalificatie Verstappen: "Hij is een crimineel, ontsla hem!"

  • 2 uur geleden
  • 8
Verstappen na "opnieuw waardeloze" kwalificatie: "Ik weet het even niet"

Verstappen na "opnieuw waardeloze" kwalificatie: "Ik weet het even niet"

  • 3 uur geleden
  • 6
Verstappen inspecteert linkervoorband na sprintrace in China

Verstappen inspecteert linkervoorband na sprintrace in China

  • Vandaag 05:46
  • 5
Palmer wijst naar klassementsleider Russell: 'Hij is nu de beste coureur'

Palmer wijst naar klassementsleider Russell: 'Hij is nu de beste coureur'

  • Vandaag 06:16
  • 33
Villeneuve: 'Verstappen heeft het mentaal moeilijk door onvoorspelbare auto'

Villeneuve: 'Verstappen heeft het mentaal moeilijk door onvoorspelbare auto'

  • 1 uur geleden
Foutloze Antonelli wordt jongste polesitter aller tijden: “Ik probeerde kalm te blijven”

Foutloze Antonelli wordt jongste polesitter aller tijden: “Ik probeerde kalm te blijven”

  • Vandaag 09:13
  • 3

Net binnen

13:14
Verstappen heeft weinig hoop op zondag: "Maximaal vechten voor P7"
12:35
Russell denkt anders dan Verstappen: 'Diehard-fans waarderen het meer dan gedacht'
11:41
Antonelli pakt pole in China, 'Grands Prix in Midden-Oosten geannuleerd' | GPFans News
11:28
Villeneuve: 'Verstappen heeft het mentaal moeilijk door onvoorspelbare auto'
11:00
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van China Startosptelling

De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van China

1 uur geleden
'F1 hakt knoop door: Grands Prix Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd' Oorlog Midden-Oosten

'F1 hakt knoop door: Grands Prix Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd'

Gisteren 12:45 11
Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen' Social media

Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen'

Gisteren 10:20 36
Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter Sprintkwalificatie China

Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter

Gisteren 09:16 6
