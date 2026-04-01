Engineer onthult oplossingen om coureurs tevreden te stellen: 'super clipping' verleden tijd?
Voormalig Ferrari-engineer Toni Cuquerella onthult op X dat er manieren zijn om op korte termijn het racen te verbeteren en te voorkomen dat coureurs te maken krijgen met ‘superclipping’. De Spanjaard komt met een voorstel voor de FIA om zonder al te grote wijzigingen veel van de klachten te verhelpen.
Superclipping is een technisch fenomeen dat een cruciale rol speelt binnen de motorreglementen van 2026. Het treedt op wanneer de elektrische component van de krachtbron, de MGU-K, stopt met het leveren van vermogen en plotseling overschakelt op het terugwinnen van energie (harvesten), terwijl de coureur nog volgas geeft. Aangezien de hybride systemen in 2026 bijna de helft van het totale vermogen leveren, resulteert dit in een drastische en onverwachte afname van de topsnelheid aan het einde van rechte stukken. Dit zorgt niet alleen voor onnatuurlijk rijgedrag, maar kan ook leiden tot gevaarlijke situaties door grote snelheidsverschillen tussen de auto’s, waarbij de crash van Oliver Bearman daar een gevolg van was.
Voorstel
Cuquerella komt met een voorstel om het gedrag van de MGU-K te verbeteren. Zo stelt hij voor dat het maximale positieve vermogen van de accu wordt verlaagd van 350 kW naar 200 kW. Het maximale laadvermogen van 350 kW blijft echter gelijk. In plaats van 9 MJ aan maximale opslagcapaciteit moet dit worden teruggebracht naar 6 MJ. Ter vergelijking: de FIA verlaagde dit tijdens de kwalificatie in Japan al naar 8 MJ, en daar merkten de coureurs al enig verschil, al was dit nog beperkt.
Ook moet de slew rate, hoe snel een waarde per seconde mag veranderen, van 100 kW/s naar 50 kW/s. Daarnaast moet de verhouding tussen de elektromotor en de verbrandingsmotor worden aangepast van 50/50 naar 36/64.
F1 wordt langzamer, maar blijft sneller dan F2
Met al deze veranderingen verwacht de engineer dat de topsnelheid ongeveer 328 kilometer per uur zal bedragen aan het einde van het rechte stuk. Superclipping zou in theorie niet meer voorkomen en het veld wordt ‘slechts’ 1,4 seconde langzamer. Daarnaast was de grote angst altijd dat de Formule 1 door ingrepen richting de snelheid van de Formule 2 zou gaan, maar met de aanpassingen van Cuquerella zou de koningsklasse alsnog acht seconden sneller zijn dan de opstapklassen.
