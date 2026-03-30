Max Verstappen at Suzuka

Hill hekelt werkwijze Verstappen: "Als je niet gelukkig bent, dan moet je stoppen"

Max Verstappen at Suzuka — Foto: © IMAGO
1 reactie

Hill hekelt werkwijze Verstappen: "Als je niet gelukkig bent, dan moet je stoppen"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Damon Hill stelt dat Max Verstappen de sport beter kan verlaten als hij het niet meer naar zijn zin heeft. De eenmalig wereldkampioen reageert daarmee op de aanhoudende kritiek van de Nederlander op de nieuwe technische reglementen. Hill betwijfelt of dreigen met een vertrek de juiste manier is om veranderingen af te dwingen.

Verstappen uitte eerder deze maand, na afloop van de Grand Prix van Japan, felle kritiek op de technische regels die dit seizoen zijn ingegaan. De coureur van Red Bull Racing noemde de auto's onder meer "anti-driving" en vraagt zich openlijk af of het nog wel de moeite waard is om voor een overvolle kalender de wereld over te reizen. Hoewel de Limburger nog tot en met eind 2028 onder contract staat bij zijn huidige team, wordt er volop gespeculeerd over een ontsnappingsclausule en een mogelijk vervroegd pensioen. Dit seizoen rijdt de Oostenrijkse renstal voor het eerst met de nieuwe DM01-krachtbron van Red Bull Ford Powertrains.

Geen hefboomwerking

In de podcast Chequered Flag gaat Hill in op de uitlatingen van de huidige nummer negen van het wereldkampioenschap. Volgens de Brit heeft het weinig zin om onvrede te gebruiken als drukmiddel richting de sport. "Als je niet gelukkig bent met wat je doet, dan moet je stoppen en iets anders gaan doen", stelt Hill. "Als hij dit zegt om een soort hefboomwerking te creëren voor de huidige situatie, dan denk ik niet dat dat gaat werken. Ik denk dat mensen bij zo'n benadering gewoon zullen zeggen: ga maar lekker weg en kom terug als je erover hebt nagedacht. Je kunt niet altijd krijgen wat je wilt".

Formule 1 niet nodig

Toch begrijpt de voormalig coureur de frustratie over de 2026-regels wel degelijk: "Er zijn veel mensen die over deze reglementen zeggen dat dit vanuit het perspectief van de coureur niet is waarvoor ze getekend hebben en niet is waar de Formule 1 over zou moeten gaan", legt hij uit. "Ik rijd natuurlijk niet meer in die auto's, maar ik kan op de onboardbeelden zien dat het een beetje vreemd is als ze aan het einde van een lang recht stuk vertragen richting een rempunt. Dat lijkt iets te zijn waar we aan moeten wennen, of we wennen er nooit aan. Misschien wordt dat nog opgelost met een reglementswijziging. Hij hoeft dit niet te doen", benadrukt Hill. "Hij heeft ontzettend veel geld verdiend. Hij is ook een kersverse vader. Hij doet dit al een hele lange tijd. Ik denk dat hij misschien gewoon een pauze nodig heeft."

'Verstappen moet vóór deze deadline aangeven of hij bij Red Bull blijft'

'Verstappen moet vóór deze deadline aangeven of hij bij Red Bull blijft'

'Red Bull Racing verliest opnieuw pion: Schack levert ontslagbrief in'

'Red Bull Racing verliest opnieuw pion: Schack levert ontslagbrief in'

Albers wijst naar diner tussen Verstappen en Domenicali: "Het is de vraag wat daaruit komt"

Albers wijst naar diner tussen Verstappen en Domenicali: "Het is de vraag wat daaruit komt"

Wolff reageert op pensioenberichten Verstappen: "Voor hem is rijplezier het allerbelangrijkste"

Wolff reageert op pensioenberichten Verstappen: "Voor hem is rijplezier het allerbelangrijkste"

Vakbond van journalisten eist FIA-gesprek na Verstappens actie in Japan

Vakbond van journalisten eist FIA-gesprek na Verstappens actie in Japan

Jos Verstappen klaar met kritiek: "Willen ze alleen jaknikkers in deze sport?"

Jos Verstappen klaar met kritiek: "Willen ze alleen jaknikkers in deze sport?"

Mekies reageert op zorgen over vertrek Verstappen: "Max zal blijer zijn met snelle auto" MAX VERSTAPPEN

Mekies reageert op zorgen over vertrek Verstappen: "Max zal blijer zijn met snelle auto"

Verstappen dient verzoek in bij FIA na horrorcrash Bearman: "Er moet ingegrepen worden" Max Verstappen

Verstappen dient verzoek in bij FIA na horrorcrash Bearman: "Er moet ingegrepen worden"

Stand Formule 1: Red Bull Racing verdwijnt achter Haas en Alpine Stand Formule 1

Stand Formule 1: Red Bull Racing verdwijnt achter Haas en Alpine

Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg" Max Verstappen

Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg"

