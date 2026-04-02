Volgens Dino Chiesa, voormalig kartbegeleider van onder anderen Max Verstappen, Nico Rosberg, Lewis Hamilton en Nyck de Vries, is de Formule 1 met de dominante elektromotor van 2026 misschien wel de verkeerde weg ingeslagen. De Italiaan begrijpt de groene doelstelling van de FIA, maar stelt dat er meerdere wegen naar Rome leiden.

De koningsklasse commiteerde zich in 2022 aan de elektrificatie van de autosport. Honda en Audi wilden daarnaast ook graag meedoen, maar dan moest de F1 wel elektriciteit belangrijker maken. Dat is anno 2026 gelukt, maar dat levert toch onvrede op bij fans en coureurs, die andere rijstijlen moeten hanteren. Hierdoor rijst de vraag of dit nog wel echt Formule 1 is.

In huidige F1 kunnen topcoureurs zich moeilijker onderscheiden

Chiesa stelt in gesprek met GPFans dat goede coureurs ook met de nieuwe Formule 1-auto's hun talent kunnen laten zien, al is de invloed wel een stuk kleiner geworden: "Als je een goede coureur bent, dan ben je dat altijd. Je moet in een 1950-wagen goed zijn, maar ook in de huidige. Dat gezegd hebbende, in mijn optiek is de wagen nu te technisch geworden, met energie besparen. Je kan hierdoor niet altijd je talent laten zien, natuurlijk speelt altijd wel mee."

Voor Chiesa waren de wagens die rond 2010 op de baan stonden favoriet. "Als je het mij vraagt, geef mij dan maar de wagens van 15 jaar geleden. Maar dit is nu eenmaal de richting van de wereld, misschien ook niet. De autobedrijven lijken namelijk een stap terug te doen," zo wijst hij op een mogelijke ommekeer.

'F1 moet vol inzetten op duurzame brandstof en elektromotor laten vallen'

De elektrificatie lijkt wereldwijd op sommige vlakken teruggedraaid te worden, en die trend zet zich wellicht ook door in de Formule 1. Daarbij noemt Chiesa een alternatieve manier om aan duurzaamheid te werken, namelijk vol inzetten op de honderd procent duurzame brandstoffen die nu al in de Formule 1 worden gebruikt, maar dan toepassen op oudere verbrandingsmotoren, zoals de V10- of V8-krachtbronnen: "In het karten gebruiken we ecobrandstof. Dan is er bijna geen vervuiling of heel weinig, en kunnen we normale thermische motoren gebruiken, helemaal niets elektrisch. Als de Formule 1 nu gewoon één stapje terug doet en weer thermische motoren gebruikt, met honderd procent ecofuel, dat zou weleens de oplossing kunnen zijn en kunnen de coureurs hun talent weer laten zien." Toch is er één belangrijke factor binnen de Formule 1: "Het is mogelijk, maar de politiek in de Formule 1 bepaalt wat het beste is."

