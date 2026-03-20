Het nieuwe seizoen verloopt voor Red Bull Racing voorlopig nog moeizaam. Zo viel Isack Hadjar in Melbourne uit met motorproblemen en moest Max Verstappen in China zijn RB22 vroegtijdig parkeren vanwege een lek in het koelingssysteem. Toch was de veelgehoorde klacht van Verstappen de ontbrekende balans en in deze GPFans Special leggen we uit wat dat is en waarom dit zo belangrijk is.

Niet zo lang geleden, tijdens de testdagen, viel Red Bull Racing op met de RB22. Zo werd de wagen door de paddock uitgeroepen tot één van de favorieten voor het nieuwe seizoen. Twee races later staat Red Bull met 12 punten op P5 in het constructeursklassement en is Verstappen de beste Red Bull-coureur op P8 met acht punten, evenveel als Liam Lawson die voor het zusterteam rijdt.

Verstappen en Hadjar reden ongeveer dezelfde tijden

In China reden Hadjar en Verstappen tegen de limiet van de wagen, die beduidend minder competitief was dan een week eerder in Australië. Verstappen kwam tijdens de kwalificatie niet verder dan P8, Hadjar stond er één plekje achter op P9. Beide mannen reden ongeveer dezelfde tijd; Verstappen was uiteindelijk slechts één tiende sneller dan zijn teamgenoot.

Het is natuurlijk niet ondenkbaar dat Hadjar simpelweg een groot talent is en Verstappen op de hielen zit, maar het lijkt aannemelijker dat de wagen in China simpelweg niet op orde was, waardoor beide mannen eerder tegen de limiet ervan aanreden. Verstappen was dit weekend ook duidelijk: een oud kwaaltje is nog altijd niet opgelost, namelijk het zoeken naar de juiste balans in de wagens van Red Bull Racing. De afgelopen jaren hoorden we dit al vaak, en ook in China zorgde dit ervoor dat Red Bull gelimiteerd was.

Wat betekent het ontbreken van de juiste balans?

De balans zoeken: wat bedoelt Verstappen daarmee en waarom is dit zo cruciaal om het maximale uit de wagen te halen? Kort gezegd betekent het dat een auto met de juiste balans precies doet wat jij als coureur ervan verwacht en, nog belangrijker, voorspelbaar is. In de basis betekent dit dat er aan de voorkant van de wagen evenveel grip is als aan de achterkant. En juist dat ontbrak afgelopen weekend.

Voordat het raceweekend van start gaat, hebben de teams al vele uren in de simulator doorgebracht om met een soort basisafstelling naar het circuit af te reizen. Teams bereiden een raceweekend al maanden van tevoren voor, en de eerste stap is om de data uit de simulator te vertalen naar de realiteit. Dat heeft te maken met de correlatie, iets wat de afgelopen jaren bij Red Bull niet altijd op orde was.

De simulatorcoureurs komen vaak met de basisafstelling, maar de engineers laten ook de nodige software erop los. Daarbij moet je denken aan een rekensom van de snelheden per sector, maar ook aan hoeveel tijd er bijvoorbeeld volgas wordt gereden en welke snelheden hier worden behaald. De aero-engineers kunnen op basis daarvan de setup nog wat tweaken, en als laatste wordt de balans gezocht tussen downforce en luchtweerstand, ook wel bekend als drag.

Daarnaast speelt de voorkeur van de coureurs mee. Zo remmen sommige coureurs eerder dan anderen en houden sommige coureurs van wat onderstuur, terwijl anderen beter omgaan met overstuur. Oftewel: de feedback van de coureurs is cruciaal bij het verfijnen van de afstelling.

Verstappen kon niets met RB22 in China

Als de balans niet klopt, is de coureur vooral bezig om de auto op de baan te houden, in plaats van dat hij kan pushen met de wagen. Zo bevestigde Verstappen ook afgelopen weekend in China bij Sky Sports F1. Ook het omdraaien van de hele afstelling werkte niet: "Het is ongelooflijk zwaar om te rijden. Er is geen balans. Ik kan niet op de auto leunen. Elke ronde is een gevecht. Het is gewoon heel moeilijk. Elke keer dat ik een nieuwe ronde reed op een set banden, voelde het verschrikkelijk. Ik denk eerlijk gezegd dat het morgen heel zwaar wordt. In het verleden gooiden we de auto soms ondersteboven en werkte het. Nu werkt er niets. Het is gewoon niet fijn. Ik kan niet pushen."

De grootste uitdaging van Red Bull Racing lijkt voorlopig niet de beperkingen van de wagen of de power unit te zijn, hoewel ook die onderdelen natuurlijk aandacht verdienen. Red Bull moet vooral de balans in de wagen krijgen, zodat de limieten opgezocht kunnen worden. Daar lijkt voorlopig de eerste prioriteit te liggen.

