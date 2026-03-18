Max Verstappen kent dit jaar zijn slechtste seizoensstart sinds 2018. De frustratie bij de Red Bull Racing-coureur is groot. Wat tevens groot is, is de achterstand van de Oostenrijkse formatie op Mercedes en Ferrari. Ondanks dat de Zilverpijlen momenteel oppermachtig zijn in de Formule 1, vind ik niet dat Verstappen de overstap moet maken die Toto Wolff graag wil zien.

Het is lang geleden dat Verstappen een F1-bolide heeft gehad waarmee hij op snelheid geen kans maakt op het podium. We moeten dan zelfs helemaal teruggaan naar zijn debuutseizoen, toen hij reed voor Red Bulls zusterteam Toro Rosso. Tijdens de afgelopen wintertests was er nog de hoop dat Verstappen en de energiedrankfabrikant goed uit de startblokken zouden komen met de nieuwe technische reglementen van 2026. Ze stuitten niet op meer betrouwbaarheidsproblemen dan andere teams, de rondetijden zagen er goed uit en er werden een boel kilometers gemaakt. Maar schijn bedriegt, want nu Mercedes en Ferrari de 'sandbags' zijn kwijtgeraakt, is de pikorde pijnlijk duidelijk geworden.

Het seizoen tot nu toe

Gedurende de vrije trainingen voor de seizoensopener in Australië verdween die hoop, want Verstappen was een seconde per ronde langzamer dan Mercedes en Ferrari. Een softwarefout gooide ook nog eens roet in het eten in de kwalificatie. De achterwielen blokkeerden plotseling richting de eerste bocht en Verstappen crashte en kon geen tijd neerzetten. Vanaf P20 wist de Limburger nog wel punten te scoren door als zesde te finishen na een inhaalrace, maar de achterstand op Mercedes was een minuut.

Het sprintweekend in China verliep niet bepaald beter. Verstappen ging in beide kwalificaties met de hakken over de sloot door naar Q3 en klokte tweemaal de achtste tijd. Zelfs Pierre Gasly, uitkomend voor Alpine wat vorig jaar laatste werd bij de constructeurs, was sneller. Door een slechte start bleef Verstappen puntloos in de Sprint, aangezien er niet genoeg tijd was om zich te herstellen. Op de zondag kwam hij opnieuw niet goed van zijn plek. Na een derde inhaalrace in één week tijd lag hij uiteindelijk zesde, maar Verstappen viel vervolgens uit, toen het koelsysteem van de ERS de geest gaf.

Het resultaat is een achtste plek in de tussenstand met 8 punten en staat daarmee gelijk met Liam Lawson van zusterteam Racing Bulls. Red Bull staat bij de constructeurs zelfs achter Haas.

Frustratie is groot bij Verstappen

Verstappen ergert zich kapot aan de nieuwe technische reglementen. Op het gebied van de chassis lijkt de FIA de goede kant op te gaan met actieve aerodynamica en lichtere, kleinere, wenbaardere auto's, maar er is een heleboel kritiek op de motorreglementen. Door de elektrificatie van de koningsklasse hebben we nu te maken met een fiftyfifty-verhouding tussen het vermogen van de verbrandingsmotor en dat van de MGU-K. Het opsparen van elektrische energie door middel van super clipping en lift-and-coast zorgt ervoor dat vol gas knallen nooit een optie is, zelfs niet tijdens één kwalificatierondje.

Verschillende coureurs noemden het 'kunstmatig' en vergeleken het met Mario Kart. Vooral Verstappen ergert zich er luid en duidelijk over: "Als iemand dit leuk vindt, dan snap je echt niet wat racen is. Dit is niet racen. Je 'boost' langs iemand, vervolgens is je batterij op, en op het volgende rechte stuk 'boosten' ze weer langs je... Persoonlijk voor mij, dit is gewoon een grap."

Contracten en clausules

Dat Verstappen überhaupt niet om de podiumposities meedoet, zorgt voor een boel suggesties van analisten en fans op social media dat de viervoudig wereldkampioen toch echt een deal van Mercedes moet aannemen voor het F1-seizoen van 2027. Dat zou nog een realistische transfer kunnen zijn ook. We weten dat er gesprekken zijn geweest tussen Verstappen en Toto Wolff. De teambaas heeft openlijk toegegeven dat hij Max naar zich toe wil trekken.

Daar komt nog bij dat de Mercedes-coureurs nog geen volledige zekerheid hebben wat betreft hun toekomst bij de Duitse grootmacht. Het contract wat George Russell halverwege vorig jaar ondertekende, zou een 1+1-deal zijn. 2027 is dus wel een optie, maar afhankelijk van de voorwaarden, hoeven de partijen zich daar niet aan te houden. Kimi Antonelli heeft überhaupt nog geen contract voor volgend jaar. Verstappen ligt dan wel vast bij Red Bull tot eind 2028, maar ook dit hangt weer af van clausules. Naar verluidt mag hij de beslissing nemen om te vertrekken, als hij niet in de top vier van het kampioenschap staat tijdens de zomerstop.

Overstap naar Mercedes een no-brainer

Dat Mercedes en welk ander F1-team op de grid dan ook Verstappen wil, is geen verrassing. Hij is momenteel nou eenmaal de beste coureur in de koningsklasse en iedereen weet het. Dat geven niet alleen zijn wereldkampioenschappen aan, maar ook zijn comeback in de tweede helft van 2025. Hij werd vorig jaar niet voor niets uitgeroepen als de beste Formule 1-coureur door zijn rivalen én door alle teambazen. In het tijdperk vóór dit kampioenschap voor batterijen liet Verstappen dingen zien en kreeg hij acties voor elkaar, waar geen enkele andere coureur aan kon tippen.

Om nog meer successen in de Formule 1 te behalen, zou een transfer naar Mercedes een no-brainer zijn. Ze hebben veruit de beste auto en daar lijkt binnenkort geen verandering in te komen. Maar als je het aan mij vraagt, hoop ik dat Verstappen gewoon bij Red Bull blijft en een Mercedes-deal afslaat.

Door de zure appel heen bijten

Het is duidelijk dat dit seizoen en misschien wel meerdere van de aankomende seizoenen lastig gaan worden voor Verstappen. De DM01-krachtbron van Red Bull Ford beschikt niet over hetzelfde vermogen als dat van Mercedes en Ferrari. De elektrische energie lijkt ook niet zo efficiënt te worden verbruikt en opgespaard ten opzichte van de concurrentie. De RB22-bolide is ook nog eens bijna twintig kilogram te zwaar, zo blijkt uit foto's die stiekem door een VIP-gast zijn gemaakt in Shanghai. Verstappen klaagde afgelopen weekend al dat de wegligging van de Red Bull belabberd was.

Het is een kwestie van door de zure appel heen bijten. De handen ineen slaan met Mercedes en afscheid nemen van Red Bull is namelijk té makkelijk voor Verstappen. Ja, hij zal dan eerder over een veel betere auto beschikken, maar dan zou het ook voelen als opgeven. Ik zie liever dat Verstappen loyaal blijft aan Red Bull en met het prachtige team wat daar gebouwd is in Milton Keynes, stappen vooruit maakt. Wanneer het dan lukt om weer kampioenschappen te winnen, dan zal die zure appel veel zoeter smaken dan dat het ooit bij Mercedes het geval zou zijn.