Ferrari gaat een heel lastig jaar tegemoet, waarin het Mercedes hoogstwaarschijnlijk niet kan bijhouden. Dat is de conclusie van een Ferrari-engineer die zijn verhaal doet bij F1-journalist Leo Turrini en stelt dat het motorfoefje van de Zilverpijlen nu al voor een onoverbrugbare voorsprong heeft gezorgd.

De afgelopen weken is er veel gesproken over de innovatie van Mercedes, waarvan een ex-medewerker van het team ook melding heeft gemaakt bij Red Bull. De twee partijen werken aan de compressieverhouding en proberen deze tijdens het rijden hoger te krijgen dan tijdens de testmomenten. De FIA heeft tegenover The Race aangegeven dit te willen toestaan, wat een achterstand betekent voor de rivalen Ferrari, Honda en Audi.

Werking van innovatie

Een Ferrari-engineer, die niet bij naam genoemd wil worden, legt bij Turrini het foefje van Mercedes bloot: “De compressieverhouding van een verbrandingsmotor is, simpel gezegd, de verhouding tussen het maximale en minimale volume van de verbrandingskamer. Het maximale volume wordt bereikt wanneer de zuiger zich in het onderste dode punt bevindt en het minimale volume wanneer de zuiger zich in het bovenste dode punt bevindt. Uit wat ik heb gelezen, blijkt dat Mercedes (en wellicht ook hun collega’s die nu aan de Red Bull-aandrijving werken) een manier heeft gevonden om ervoor te zorgen dat de materialen waaruit de verbrandingskamer is gemaakt onder bedrijfsomstandigheden, bij hoge temperaturen, kunnen uitzetten, waardoor het maximale volume achttien keer zo groot wordt als het minimale volume.”

Foefje is binnen de regels volgens engineer

Ferrari beschikt niet over deze techniek en de engineer voelt de bui al hangen, al wil hij het foefje niet als illegaal bestempelen: “Ik denk dat ze een manier hebben gevonden om de verbrandingskamer te ‘verlengen’. Mijns inziens is de door Mercedes gekozen oplossing legaal. Compressieverhoudingen kunnen alleen in koude toestand worden gemeten. Het is onmogelijk om ze te meten als ze heet zijn. Ze hebben een slimme oplossing gevonden.”

Ferrari op achterstand

Ferrari werkt wel aan een tegenmaatregel, maar die komt niet snel genoeg: “Zelfs de Ferrari 067/7-motor, die na de zomerstop op het circuit verschijnt, maakt geen gebruik van een vergelijkbare oplossing. Als dit lukt, zal het een enorm voordeel voor Mercedes zijn dat ze tot en met 2026 met zich mee zullen dragen.”

