Bij McLaren werden het afgelopen seizoen de welbekende 'papaya rules' gevolgd, waarbij het team poogde Lando Norris en Oscar Piastri zo gelijk en eerlijk mogelijk te behandelen. Het leidde tot de nodige kritiek, maar volgens McLaren-CEO Zak Brown zal de aanpak in 2026 niet veranderen.
McLaren wilde er met behulp van de 'papaya rules' zeker van zijn dat ze geen situatie creëerden waarbij er een nummer-één-coureur zou ontstaan. Dat betekende echter dat Norris en Piastri punten van elkaar aan het afsnoepen waren. Max Verstappen vond het wel prima, want het gaf hem juist een grotere kans om zijn titelkansen in leven te houden. Norris finishte Abu Dhabi uiteindelijk met slechts twee punten voorsprong op de Red Bull Racing-coureur. Ondanks dat Norris ternauwernood het wereldkampioenschap won, wil McLaren niet af van de papajaregels. Norris wordt dus ook niet de nummer-één-coureur.
Basisprincipes veranderen niet na WK-titel Norris
"We zijn er absoluut op gebrand om beide coureurs gelijke kansen te geven voor het wereldkampioenschap", begon Brown tegenover verschillende media, vooruitblikkend op 2026. "Ik denk dat je, zelfs op de maandag nadat je hebt gewonnen, altijd nadenkt over wat je anders of beter had kunnen doen. We blijven ons als raceteam constant ontwikkelen, maar de basisprincipes, dat we beide coureurs gelijke kansen geven om te winnen, zullen niet veranderen. Blikken we terug en leren we er veel van? Ja, ik herinner me nog dat we in Spanje eerste en tweede werden, en tijdens onze nabespreking op maandag waren er wel acht momenten waarop we het beter hadden kunnen doen."
Niemand is perfect
"Ik denk dat je dat van nature als Formule 1-team doet: altijd evalueren en je afvragen: ''Wat hadden we anders kunnen doen? Wat hadden we beter kunnen doen?'", vervolgde de Amerikaan. "Ik denk dat je in de sport soms wint en soms verliest. Natuurlijk, als je fouten hebt gemaakt, wou je dat je ze niet had gemaakt, maar dat is gewoon niet realistisch. Ik heb nog nooit iemand of een team in welke sport dan ook een perfect seizoen zien hebben. Dus, wij zijn daarin niet anders, maar in principe zal onze manier van racen niet veranderen."
