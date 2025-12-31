Max Verstappen heeft zich in een boodschap op X tot de fans gewend. De Nederlander blikt terug op een 2025-seizoen met een aantal hoogtepunten, maar zeker ook dieptepunten. Daarbij benadrukt hij dat de fans altijd achter het team zijn blijven staan, waarvoor hij hen bedankt.

Hoewel Verstappen uiteindelijk als vicekampioen werd afgevlagd, werd hij door de teambazen én zijn collega-F1-coureurs verkozen tot de beste coureur van 2025. De Nederlander begon het seizoen in maart met de RB21, die kampte met aanzienlijke balansproblemen. Daarnaast beschikte McLaren met de MCL39 over een sterk wapen. Toch wist Verstappen hier en daar nog een overwinning mee te pikken. In Hongarije vertelde hij zelfs dat hij ervan overtuigd was geen race meer te zullen winnen, maar onder leiding van Laurent Mekies wist Red Bull in de tweede helft van het seizoen terug te slaan. Uiteindelijk liep Verstappen zijn vijfde titel mis met slechts twee punten verschil.

Verstappen bedankt trouwe fans

Op social media sluit Verstappen het jaar af met een speciale boodschap voor de fans: "Heel erg bedankt dat jullie het met ons hebben uitgehouden, zelfs in een heel lastig seizoen, zou ik zeggen, zeker als je naar het begin kijkt. Tegelijkertijd zijn we een team dat nooit opgeeft en ik ben erg trots op hoe wij hier op de fabriek, en ook onze fans, er altijd zijn blijven staan. Aan het einde van de dag hebben we toch een aantal hele mooie momenten kunnen vieren. Daarvoor enorm veel dank, tot volgend jaar."

