Laurent Mekies geeft toe dat Red Bull Racing vertraging heeft opgelopen bij de ontwikkeling van de Formule 1-bolide voor 2026. De Oostenrijkse formatie heeft veel tijd en energie gestoken in de ommekeer van Max Verstappen afgelopen seizoen. De teambaas legt uit waarom het toch de juiste keuze is geweest.

Verstappen stond na zijn thuisrace op Zandvoort 104 punten achter op de toenmalige kampioenschapsleider Oscar Piastri. Het leek een onmogelijke taak om dat nog goed te maken, maar toch gaf Red Bull niet op. Ze brachten hier en daar wat upgrades mee en probeerden allerlei verschillende dingen uit. Piastri kwam in een dip terecht en Lando Norris in de andere McLaren nam de leiding in de puntenstand over. Norris pakte ook de WK-titel, maar het verschil tussen hem en Verstappen was uiteindelijk slechts twee punten. De ommekeer van Red Bull heeft voor vertrouwen gezorgd bij de energiedrankfabrikant, en ze begrijpen nu hun eigen infrastructuur en ontwikkeling veel beter.

Mekies wilde niet voor wishful thinking gaan

"Ik denk dat het ons al snel duidelijk werd dat we niet zomaar de bladzijde wilden omslaan om vervolgens met wishful thinking te hopen dat, terwijl de auto van 2025 niet goed genoeg was om voor de titel te vechten, dat 2026 wel oké zou zijn. Die weg wilden we niet inslaan", begon Mekies tegenover Autosport. "We wilden eerst tot de kern van het 2025-project komen. We moesten begrijpen waarom we niet presteerden, want in principe gebruiken we voor volgend jaar dezelfde tools, dezelfde processen en dezelfde methoden. En ja, we hebben er misschien wat tijd mee verloren, maar we wilden niet voor wishful thinking kiezen. Daar waren we al heel vroeg van overtuigd."

Ommekeer was enorme boost voor engineers en monteurs Red Bull

De ommekeer in de slotfase van 2025 na de tegenvallende prestaties aan het begin en in het midden van het seizoen heeft de technische groep van Red Bull Racing alleen maar hechter gemaakt. "Het is absoluut een enorme boost geweest voor de technische afdeling om de prestaties van de auto aan het einde van zo'n seizoen te zien. En ja, het geeft de mensen vertrouwen. We hadden dat vertrouwen al in onze mensen, omdat we vinden dat wij het beste talent hebben. Maar dit geeft vertrouwen in de methoden, de tools en de KPI's die we gebruiken, en ja, we denken dat dat het belangrijkste aspect van dit jaar is geweest", aldus Mekies.

