De ogen zijn vol gericht op 2026, niet alleen op de Formule 1, maar ook op de plannen van Verstappen.com Racing en Helmut Marko. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

De GT3-plannen van Verstappen.com Racing beginnen steeds meer vorm te krijgen. Zo lijkt er bij een wissel van Aston Martin- naar Mercedes-AMG-materieel een paar getalenteerde GT3-coureurs bij te komen. Verder lijkt de organisatie van de Nürburgring Langstrecken-Serie de kalender speciaal voor Max Verstappen aan te willen wisselen, zodat hij zich mogelijk beter kan voorbereiden op de 24-uursrace. Er werd vandaag ook veel gefocust op de toekomst: hoe Red Bull het volgend jaar gaat doen, de auto's van 2026, de toekomstplannen van Helmut Marko en een mogelijk nieuw contract voor het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Artikel gaat verder onder video

Nürburgring Langstrecken-Serie overweegt kalender aan te passen voor deelname Verstappen

De organisatie van de Nürburgring Langstrecken-Serie overweegt de kalender aan te passen om Max Verstappen de kans te geven deel te nemen. Dat weet Motorsport-Total te melden. De Nederlander, die al in verschillende GT3-bolides heeft geracet, heeft de iconische 24-uursrace op zijn verlanglijstje staan en de organisatie staat welwillend tegenover het idee om te kijken naar de mogelijkheden om dit te realiseren. "Het is niet ideaal dat vijftig procent van de races voor de 24-uursrace plaatsvinden, maar door de omstandigheden kan het niet anders. Als er iets kan worden veranderd, dan doen we dat graag. Maar dat moeten we nog onderzoeken", aldus kopstuk Mike Jäger. Lees hier het hele artikel over wat de NLS over heeft voor Max Verstappen.

© Gruppe C

'Red Bull heeft geen schijn van kans volgend jaar, daarom deden ze dat'

Juan Pablo Montoya denkt dat Red Bull Racing afgelopen seizoen alles op alles heeft gezet om Max Verstappen aan het wereldkampioenschap te helpen, omdat ze weten dat ze volgend seizoen geen schijn van kans maken in de Formule 1. "Het kwam vooral door de mate waarin Red Bull de auto bleef ontwikkelen", klinkt het bij Grosvenor Casinos. "Red Bull wist dat ze volgend jaar waarschijnlijk geen enkele kans hebben om wereldkampioen te worden. Ik denk dat ze daarom hebben besloten om alles op alles te zetten in een poging het afgelopen kampioenschap te winnen." Lees hier het hele artikel over hoe de kansen van Red Bull worden ingeschat door Juan Pablo Montoya.

© Red Bull Content Pool

Formule 1 onthult hoe de nieuwe auto's voor 2026 eruit gaan zien

De technische reglementen in de Formule 1 gaan volgend jaar volledig op de schop. Zowel de krachtbron als het chassis worden onder handen genomen, waarbij de grootste verandering is dat de verdeling tussen het motorische en elektrische vermogen op 50/50 komt te liggen. Daarnaast verdwijnt de DRS van de auto's en maakt actieve aerodynamica haar opwachting. De Formule 1 heeft vandaag voor het eerst beelden vrijgegeven van hoe de auto's voor het seizoen van 2026 eruit zullen gaan zien. Lees hier het hele artikel over de Formule 1-auto's van 2026.

© Formula 1

'Barcelona krijgt contractverlenging en gaat in roulatie met Spa-Francorchamps'

Barcelona heeft een contractverlenging voor de Formule 1 Grand Prix tot 2032 weten te bedingen, meldt La Vanguardia. Het Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmeló zal de koningsklasse van de autosport weliswaar blijven ontvangen, maar nu zal dat in een afwisselend systeem met Spa-Francorchamps. Met België al bevestigd voor 2027, 2029 en 2031, wordt verwacht dat de Spaanse baan de wedstrijd dus in 2028, 2030 en 2032 mag organiserne. Lees hier het hele artikel over de toekomst van het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Related image

'Dit zijn de twee nieuwe aanwinsten van Verstappen·com Racing voor GT3 in 2026'

Het GT3-programma van Verstappen.com Racing begint steeds meer vorm te krijgen richting 2026. Niet alleen zit er een wissel van merk aan te komen van Aston Martin naar Mercedes-AMG, maar het lijkt erop dat het team van Max Verstappen ook nog eens twee zeer getalenteerde coureurs heeft getekend: Jules Gounon en Dani Juncadella. GPFans legt uit wie het zijn. Lees hier het hele artikel over de nieuwe coureurs van Verstappen·com Racing.

Related image

Marko maakt toekomstplannen bekend na vertrek Red Bull: "Ik ben niet met pensioen"

Helmut Marko heeft het F1-team van Red Bull Racing verlaten, maar echt met pensioen is hij nog niet. De voormalig hoofdadviseur van de energiedrankfabrikant legt uit wat zijn plannen zijn voor de toekomst. "Ik ben niet met pensioen", vertelde Marko bij oe24, waarna hij uitlegde wat hij nog allemaal van plan is, nu hij niet meer bij Red Bull werkzaam is. "Ik werk nog altijd op kantoor vanaf zeven uur 's ochtends. Er lopen nog genoeg projecten. Ik ben niet van plan om het rustig aan te doen en dom te worden." Lees hier het hele artikel over de toekomstplannen van Helmut Marko.

Related image

Gerelateerd