Verstappen in Emil Frey Ferrari at the Nurburgring

Nürburgring Langstrecken-Serie overweegt kalender aan te passen voor deelname Verstappen

Nürburgring Langstrecken-Serie overweegt kalender aan te passen voor deelname Verstappen

Jan Bolscher
Verstappen in Emil Frey Ferrari at the Nurburgring

De organisatie van de 24-uursrace op de Nürburgring overweegt de kalender aan te passen om Max Verstappen de kans te geven deel te nemen. Dat weet Motorsport-Total te melden. De Nederlander, die al in verschillende GT3-bolides heeft geracet, heeft de iconische 24-uursrace op zijn verlanglijstje staan en de organisatie staat welwillend tegenover het idee om te kijken naar de mogelijkheden om dit te realiseren.

De viervoudig wereldkampioen Formule 1 heeft dit jaar al in verschillende GT3-bolides gereden, waaronder een Aston Martin en een Ferrari. Zijn interesse in de 24-uursrace van de Nürburgring is groot, vooral omdat deze race dit jaar niet overlapt met de Formule 1-kalender. De grote vraag is echter met welke auto en welk team hij zal deelnemen, aangezien de huidige NLS-races en 24h Qualifiers overlappen met de Formule 1-weekends.

NLS-kalender aanpassen voor Verstappen?

Volgens Motorsport-Total zou de Nederlander alleen willen deelnemen aan de 24-uursrace als hij ook aan de eerste NLS-race kan meedoen, maar die valt samen met de Grand Prix van China. De organisatie van de Nürburgring heeft nog geen verzoek ontvangen vanuit het kamp van de Red Bull-coureur, maar kopstuk Mike Jäger laat weten open te staan voor aanpassingen: “Het is niet ideaal dat vijftig procent van de races voor de 24-uursrace plaatsvinden, maar door de omstandigheden kan het niet anders. Als er iets kan worden veranderd, dan doen we dat graag. Maar dat moeten we nog onderzoeken.”

Verstappen welkom in NLS-kampioenschap

Hoewel er nog geen officiële verzoeken zijn gedaan, laat Jäger weten dat Verstappen welkom is in het NLS-kampioenschap: “We zien hem graag terug in ons kampioenschap. Ik waardeer zijn nuchtere uitstraling en ik denk dat hij met zijn entourage een positieve impact had op ons kampioenschap. Wij hebben daar echter weinig invloed op.” De organisatie lijkt echter wel bereid om de kalender aan te passen als dat nodig is om de Nederlander te laten racen.

 

