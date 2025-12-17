Helmut Marko heeft het F1-team van Red Bull Racing verlaten, maar echt met pensioen is hij nog niet. De voormalig hoofdadviseur van de energiedrankfabrikant legt uit wat zijn plannen zijn voor de toekomst.

Marko had eind jaren negentig een eigen raceteam in de Formule 3000 en de Formule 3. Hij bouwde een relatie op met Red Bull en zijn team werd aangewezen als de renstal voor de juniorcoureurs van Red Bull. Een paar jaar later werd hij de officiële adviseur voor het Formule 1-team en het ontwikkelingsprogramma van de jonge talenten. Hij woonde allerlei wedstrijden van de lagere formuleklasses bij om te zoeken naar nieuwe talenten. Marko ontdekte onder andere viervoudig wereldkampioenen Sebastian Vettel en Max Verstappen. Ondanks zijn vertrek bij Red Bull, is Marko niet van plan om stil te zitten.

Artikel gaat verder onder video

Marko wordt geen analist of commentator

"Nee, dat interesseert me niet", antwoordde hij op de vraag van oe24 of hij door de paddock zou willen lopen als analist voor tv of een rol zou aannemen als Formule 1-commentator. "Straks eindig ik net als Franz Tost. Die arme man werd veel bekritiseerd." Tost was van 2006 tot en met 2023 de teambaas van het Red Bull-zusterteam, wat eerst bekend stond als Toro Rosso, daarna als AlphaTauri en nu als Racing Bulls. Hij moest vanuit de Oostenrijkse tv-zender ORF zijn verontschuldigingen aanbieden na opmerkingen over Gabriel Bortoleto na diens crash in São Paulo.

Marko heeft nog genoeg te doen

"Ik ben niet met pensioen", vervolgde Marko die daarna uitlegde wat hij nog allemaal van plan is, nu hij niet meer bij Red Bull werkzaam is. "Ik werk nog altijd op kantoor vanaf zeven uur 's ochtends. Er lopen nog genoeg projecten. Ik ben niet van plan om het rustig aan te doen en dom te worden." De 82-jarige uit Graz bezit vier hotels in zijn thuisstad. Daarnaast is hij van plan om het Palais Herberstorff in Bad Radkersburg te renoveren. Tevens heeft hij een herberg gekocht aan de Grüner See.

Gerelateerd