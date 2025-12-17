Juan Pablo Montoya denkt dat Red Bull Racing afgelopen seizoen alles op alles heeft gezet om Max Verstappen aan het wereldkampioenschap te helpen, omdat ze weten dat ze volgend seizoen geen schijn van kans maken in de Formule 1.

Red Bull Racing en Max Verstappen kenden een bijzonder indrukwekkende tweede seizoenshelft in de Formule 1. Waar de Nederlander in Zandvoort nog tegen een achterstand van 104 punten aankeek, kwam hij in Abu Dhabi slechts twee punten te kort voor zijn vijfde wereldkampioenschap op rij. Verstappen heeft sindsdien meer dan eens laten weten totaal niet zuur te zijn over die minimale marge, omdat hij vooral ontzettend trots is op hoe zijn team het seizoen heeft om weten te draaien. Red Bull Racing bleef tot het laatste weekend aan de auto werken, waar McLaren al een aanzienlijke tijd was gestopt met de doorontwikkeling om de focus volledig naar volgend jaar te kunnen verschuiven.

Red Bull volgend jaar geen schijn van kans

Volgens Juan Pablo Montoya is dat laatste dan ook de voornaamste reden voor de inhaalslag van Verstappen: "Het kwam vooral door de mate waarin Red Bull de auto bleef ontwikkelen", klinkt het bij Grosvenor Casinos. "Red Bull wist dat ze volgend jaar waarschijnlijk geen enkele kans hebben om wereldkampioen te worden. Ik denk dat ze daarom hebben besloten om alles op alles te zetten in een poging het afgelopen kampioenschap te winnen."

Doorontwikkeling Red Bull Racing

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "McLaren was eeuwen geleden al gestopt met het ontwikkelen van de auto. Red Bull bleef doorontwikkelen en wist het gat steeds verder te dichten. Max deed het geweldig, maar als de Red Bull niet de snellere auto was geweest, had hij niet op pole gestaan. De auto was beter."

