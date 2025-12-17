BREAKING: Formule 1 onthult hoe de nieuwe auto's voor 2026 eruit gaan zien

De Formule 1 heeft zojuist voor het eerst beelden vrijgegeven van hoe de auto's voor het seizoen van 2026 eruit zullen gaan zien. Op het blote oog zijn er direct een aantal grote veranderingen zichtbaar. Bekijk de beelden hieronder.

De technische reglementen in de Formule 1 gaan volgend jaar volledig op de schop. Zowel de krachtbron als het chassis worden onder handen genomen, waarbij de grootste verandering is dat de verdeling tussen het motorische en elektrische vermogen op 50/50 komt te liggen. Daarnaast verdwijnt de DRS van de auto's en maakt actieve aerodynamica haar opwachting. Ook zullen de auto's aanzienlijk kleiner, smaller en ruim 30 kilo lichter zijn. Dit alles moet het racen op de baan ten goede komen, zo hoopt de Formule 1. Ook moeten de neerwaartse druk en luchtweerstand een minder grote rol gaan spelen.

