Barcelona heeft een contractverlenging voor de Formule 1 Grand Prix tot 2032 weten te bedingen, meldt La Vanguardia. Het Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmeló zal de koningsklasse van de autosport weliswaar blijven ontvangen, maar nu zal dat in een afwisselend systeem met Spa-Francorchamps.

De nieuwe overeenkomst is weer nét even anders dan voorheen, want de races in Barcelona zullen nu in jaren worden afgewisseld met de Grand Prix van België in Spa-Francorchamps. Dit houdt in dat Barcelona de Formule 1-races gaat organiseren in 2028, 2030 en 2032. De gesprekken hierover verlopen goed, maar er is dus nog niks officieel gemaakt. Zaterdag werd er nog gezegd dat er geen officiële aankondiging gedaan kan worden omdat er momenteel nog een vertrouwelijkheidsovereenkomst op de gesprekken zit.

Investeringen en jaarlijkse vergoeding

Om de koningsklasse te mogen ontvangen, zal Barcelona naar alle waarschijnlijkheid ongeveer 28 miljoen euro per jaar gaan neerleggen. Dat bedrag lijkt in lijn te liggen met de stijgende kosten die Liberty Media ook aan het vragen is. Het Circuit de Barcelona-Catalunya heeft bovendien al een bak met investeringen gedaan, zo stak het van 2022 tot en met 2026 maar liefst 50 miljoen euro in de verbeteringen.

Geografische verschuiving?

Met de nieuwe overeenkomst met Barcelona en Spa, krijgt de Formule 1 ook voor het eerst een volledig roulatiesysteem met Europese circuits in de kalender. Ondertussen gaat Madrid de koningsklasse vanaf 2026 voor maar liefst tien seizoenen ontvangen, zonder afwisseling. Dat zorgt toch ook voor een vrij grote verschuiving op de kalender van de Formule 1. Het lijkt erop dat de FOM en FIA dus toch wel van plan zijn Europese races zo veel mogelijk op de kalender te houden, daar men eerder deze week ook ineens met een Grand Prix in Portimão op de proppen kwam.