Het GT3-programma van Verstappen.com Racing begint steeds meer vorm te krijgen richting 2026. Niet alleen zit er een wissel van merk aan te komen van Aston Martin naar Mercedes-AMG, maar het lijkt erop dat het team van Max Verstappen ook nog eens twee zeer getalenteerde coureurs heeft getekend. GPFans legt uit wie het zijn.

Verstappen.com Racing heeft afgelopen seizoen haar belangrijkste jaar tot nu toe gehad. Voor het eerst kwam het uit als een eigen team, al kwam het met technische ondersteuning van 2 Seas Motorsport. Harry King, Chris Lulham en Thierry Vermeulen werden in de Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo kampioen in de Gold Cup van de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS. De twee laatstgenoemde coureurs, Verstappens protegés, pakten tevens de Gold Cup-titel in de Sprint Cup-variant van de GT World Challenge. Dit gebeurde echter achter het stuur van een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing, maar wel in de Verstappen.com-kleuren. Vermeulen sleepte ook nog een paar podiums en pole positions binnen in de DTM, terwijl Verstappen samen met Lulham won in de Nürburgring Langstrecken-Serie, beiden in de Emil Frey-Ferrari.

Artikel gaat verder onder video

Wie is Jules Gounon?

Bronnen hebben aan GPFans laten weten dat Verstappen.com Racing blijft samenwerken met 2 Seas Motorsport, maar dat de Aston Martin wordt vervangen door een Mercedes-AMG GT3 Evo, dezelfde auto als waar Verstappen afgelopen woensdag mee testte op Estoril in Portugal. Naar verluidt zullen Jules Gounon en Dani Juncadella zich bij Verstappen.com Racing aansluiten om deel te nemen aan de hoogste Pro-klasse in de GT World Challenge.

Gounon is 30 jaar oud, maar heeft er al tien seizoenen in de GT3-racerij opzitten. Hij werd in 2017 kampioen in de ADAC GT Masters met een Corvette van Callaway Competition, voordat hij in 2022 en 2023 twee achtereenvolgende titels op zijn naam schreef met Mercedes-AMG in de GT World Challenge Europe Endurance Cup. De Andorraan won tweemaal de CrowdStrike 24 Hours of Spa en driemaal de Meguiar's Bathurst 12 Hour naast een klassezege in de Rolex 24 at Daytona. Gounon is niet alleen een Mercedes-fabriekscoureur, maar rijdt daarnaast in de Hypercar van Alpine in het FIA World Endurance Championship.

© SRO/JEP

En wie is Dani Juncadella?

De naam Dani Juncadella klinkt Formule 1-fans misschien iets bekender in de oren. Het neefje van voormalig Minardi-coureur Luis Pérez-Sala verreed in 2014 een aantal vrije trainingen voor Force India en is tegenwoordig simulatorcoureur van het Aston Martin F1-team. Hij mag zich ondertussen ook een veteraan in de GT3-racerij noemen. In 2022 won Juncadella samen met Gounon de 24 Uur van Spa en het GT World Challenge Europe Endurance Cup-kampioenschap, voordat ze samen de GTD Pro-zege pakten op Daytona. De Spanjaard is daarnaast een winnaar in de DTM en het FIA World Endurance Championship.

Naar verluidt blijft Lulham in de GT World Challenge bij Verstappen.com Racing, maar er hangt nog een vraagteken boven wat Vermeulen gaat doen.

Gerelateerd