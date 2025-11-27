Lando Norris voelt de spanning niet stijgen nu hij zich voorbereidt op de Grand Prix van Qatar, waar hij voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen kan worden. De McLaren-coureur heeft 24 punten voorsprong op teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen. Als hij dit weekend in Doha twee punten meer scoort dan zijn rivalen, is hij kampioen.

De Brit voelt zich goed, ongeacht de situatie in het kampioenschap. "Ik voel me net zo ontspannen als voorheen toen ik 35 punten achterstond en ik voel me hetzelfde nu ik 24 punten voor sta. Dat is mijn kracht op dit moment", zo citeert de BBC de nuchtere Brit. Sinds de overwinning van Piastri in de Grand Prix van Nederland eind augustus, heeft Norris zijn achterstand van 34 punten op de Australiër om weten te buigen in een voorsprong. Momenteel is hij de grote favoriet voor de felbegeerde wereldtitel van dit jaar.

Ontspannen naar Qatar

De diskwalificatie van beide McLaren-coureurs tijdens de Grand Prix van Las Vegas van vorige week heeft niet heel veel gedaan met de gemoedstoestand. "Natuurlijk doet het pijn. Er gaat veel moeite in elk weekend van iedereen, inclusief mezelf. Al die moeite voelde gewoon alsof het heel snel verdween", vertelt Norris. Toch is hij er snel overheen: "Maar eigenlijk vond ik het vrij gemakkelijk om gewoon verder te gaan en een paar dagen vrij te nemen en naar dit weekend te komen. Ja, teleurgesteld, natuurlijk. Maar verder was ik in orde", stelt hij.

Gewoon normaal behandelen

Het team van de Brit behandelt de race in Qatar gewoon als zoals elk ander weekend: "We behandelen het heel normaal. Er is geen reden om het anders aan te vliegen, want we doen goed het goed en ik ben erg blij met het werk dat we allemaal doen. We weten welke in welke gebieden we het beter moeten doen, we weten wat we dit jaar nog moeten verbeteren. Ik probeer het echt niet anders te doen, want dat heeft geen zin. Niets hoeft anders gedaan te worden", besluit de kampioenschapsleider.

