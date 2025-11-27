Andrea Stella, teambaas van McLaren, heeft zich uitgelaten over de diskwalificatie van zijn coureurs na de Grand Prix van Las Vegas. In een Q&A die het team heeft vrijgegeven, stelt hij dat de FIA heeft erkend dat er een gebrek aan proportionaliteit is bij diskwalificaties. Dit zou in de toekomst aangepakt moeten worden, zodat kleine en accidentele technische overtredingen niet tot buitensporige gevolgen leiden.

De diskwalificatie van Lando Norris en Oscar Piastri kwam voort uit het feit dat de vloerplank van hun auto's te veel was afgesleten. McLaren heeft de fout erkend en de straf geaccepteerd, maar de teambaas wijst erop dat de FIA heeft onderstreept dat de overtreding niet opzettelijk was en dat er verzachtende omstandigheden waren. "De FIA heeft zelf erkend dat dit gebrek aan proportionaliteit in de toekomst moet worden aangepakt, zodat kleine en accidentele technische overtredingen, met minimale of geen prestatiewinst, niet tot buitensporige gevolgen leiden", aldus Stella.

Artikel gaat verder onder video

Bijzondere omstandigheden

De omstandigheden rondom de race in Las Vegas waren bijzonder. Door een losse putdeksel en regen konden de teams tijdens de vrije trainingen geen longruns rijden, waardoor McLaren de rijhoogte verkeerd inschatte. Tijdens de race werd al duidelijk dat de Brit in de problemen zou komen, maar maatregelen hielpen niet. De coureurs hadden last van porpoising, maar de recente aanpassingen aan de auto's hebben dit probleem verminderd, waardoor ze nu weer competitief zijn.

Onderzoek FIA

Hoewel de FIA heeft erkend dat er geen opzet in het spel was, is het nog maar de vraag of er daadwerkelijk een onderzoek wordt ingesteld. Na de recente race in Las Vegas, waar Verstappen de spanning in het kampioenschap heeft teruggebracht, is het duidelijk dat de titelstrijd nog spannender is geworden. Een onderzoek zou de situatie kunnen veranderen, maar het is onduidelijk of de FIA hier verder op ingaat.

Gerelateerd