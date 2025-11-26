We zijn nog niet uitgepraat over de F1 Grand Prix van Las Vegas, maar toch zijn we slechts één dag verwijderd van de mediadag in Qatar. Daar wordt aankomend weekend op het Lusail International Circuit geracet. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Er zitten nog twee raceweekenden aan te komen, niet alleen in het seizoen 2025, maar ook met deze generatie Formule 1-auto. Max Verstappen zal blij zijn om ervan af te zijn. Hij heeft zijn medische zorgen geuit over wat het met zijn lichaam heeft gedaan. Richting Qatar blijkt het allesbehalve koek en ei te zijn bij McLaren. Monteurs zouden niet eens meer met elkaar in gesprek willen. Oscar Piastri ontkracht ondertussen beweringen over sabotage. Verder is er meer bekend over een tweede thuisrace voor Red Bull, gaat Williams-teambaas James Vowles zelf achter het stuur kruipen en krijgt Adrian Newey een nieuwe rol bij Aston Martin.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"

Max Verstappen (28) heeft tijdens het raceweekend in Vegas, waarin hij uiteindelijk de Grand Prix wist te winnen, aangegeven fysieke problemen te ervaren als gevolg van de huidige generatie F1-auto's. Verstappen stelt dat zijn rug "soms bijna uit elkaar valt" en dat de scans er niet goed uitzien. "Het is totaal niet comfortabel geweest al die jaren. Mijn hele rug valt soms bijna uit elkaar en mijn voeten doen altijd pijn. Fysiek is het niet het fijnste geweest", zo vertelde de Red Bull Racing-coureur. En het is niet alleen een gevoel, benadrukt Verstappen, het zijn de scans die zwart op wit laten zien dat de huidige auto's een aanslag plegen op het lichaam van de coureurs. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die ingaat op zijn medische zorgen.

© Red Bull Content Pool

Het piept en kraakt bij McLaren: 'Monteurs praten niet meer met elkaar'

De druk staat er vol op bij het Formule 1-team van McLaren. Sinds de Grand Prix van Las Vegas is de coureurstitel niet langer een zekerheidje. Doordat McLaren in Nevada een dubbele diskwalificatie aan de broek kreeg, is Max Verstappen weer helemaal terug in het gevecht. Ondertussen ontstaan er ook haarscheurtjes in de harmonie bij McLaren. In de meest recente aflevering van Boxengasse op Spotify laat Ralf Schumacher zich uitgebreid uit over de situatie bij McLaren. Volgens de voormalig F1-coureur zou McLaren zich over de circuits niet al te veel zorgen moeten maken. Qatar, maar met name Abu Dhabi zouden de auto wel moeten liggen. Het probleem zit hem echter in andere factoren, zowel intern als extern. Lees hier het hele artikel over de interne strijd bij McLaren.

Related image

Vowles kruipt in Abu Dhabi achter het stuur van GT3-McLaren tijdens Gulf 12 Hours

James Vowles zal in Abu Dhabi achter het stuur van een McLaren kruipen. De teambaas van Williams maakt een verrassende comeback in de GT3-racerij tijdens de Gulf 12 Hours, maar het is met een team waar hij al bekend mee is: Garage 59. Marco Pulcini, Mark Sansom en Alexander West zullen zich bij Vowles voegen. "De kans om mijn racehelm weer op te doen, is iets waar ik van ga genieten. Garage 59 is een team dat ik goed ken van onze tijd samen in 2022 [in de Asian Le Mans Series], en de Gulf 12 Hours is een fantastisch evenement met een competitief veld." De race zal precies één week na de seizoensfinale van de Formule 1 plaatsvinden. Lees hier het hele artikel over de aankomende race voor Williams-teambaas James Vowles.

Related image

Lay-out van Bangkok-stratencircuit gedeeld voor tweede thuisrace Red Bull

Als het aan Thailand ligt, dan zal het binnenkort haar eerste Grand Prix voor de Formule 1 organiseren. De sportautoriteiten (SAT) van het Zuidoost-Aziatische land hebben een lay-out gedeeld voor een stratenbaan in Bangkok, de hoofdstad. Red Bull kan op deze manier een tweede thuisrace krijgen. Het circuit van 5,732 kilometer gaat met de klok mee en het moet voor maart 2028 klaar zijn. Naar verluidt ligt er een contract klaar voor vijf Grands Prix. Lees hier het hele artikel over een nieuw stratencircuit in de hoofdstad van Thailand.

Related image

Newey krijgt nieuwe rol, Aston Martin schuift ontwerper naar voren als teambaas

Adrian Newey, die officieel al ontwerper en technisch uitvoerend partner is, zal de rol van teambaas overnemen van Andy Cowell bij Aston Martin. De twee mannen zijn het erover eens geworden om hun verantwoordelijkheden te verdelen om zo de focus te leggen op hun individuele sterke kanten en expertises. Cowell wordt de nieuwe Chief Strategy Officer. Newey zal de taken van teambaas op zich nemen, terwijl hij het technische team leidt op de circuits. Lees hier het hele artikel over Adrian Newey die onverwachts als teambaas is aangekondigd.

© Aston Martin Aramco F1 Team

Piastri ontkent sabotage bij McLaren: "Nee, dat is niet het geval"

Oscar Piastri heeft de beschuldigingen van sabotage bij McLaren van zich af weten te schudden. Hij stelt dat er geen sprake is van dat het team hem benadeelt ten faveure van teamgenoot Lando Norris. De Australiër komt al een tijdje niet eens meer op het podium terecht, terwijl Norris nog om overwinningen vecht, maar volgens hem zijn de verschillen in prestaties verklaarbaar. "Nee, dat is niet het geval", vertelde Piastri. "Ik denk dat de afgelopen paar weekenden een beetje lastiger zijn geweest, maar we hebben vrij duidelijke antwoorden waarom dat het geval is. Er zijn niet echt te veel mysteries over wat er is gebeurd." Lees hier het hele artikel over Oscar Piastri die beweert dat er geen sprake is van sabotage bij McLaren.

Related image

Gerelateerd