James Vowles zal in Abu Dhabi achter het stuur van een McLaren kruipen. De teambaas van Williams maakt een verrassende comeback in de GT3-racerij tijdens de Gulf 12 Hours, maar het is met een team waar hij al bekend mee is. De race zal precies één week na de seizoensfinale van de Formule 1 plaatsvinden.

De Gulf 12 Hours wordt op zondag 14 december verreden op het Yas Marina Circuit en wordt georganiseerd door Driving Force Events. Het wordt gezien als de echte laatste langeafstandsrace van het jaar. Er wordt weer een mooie grid verwacht van meerdere tientallen GT3-auto's, waarin professionele fabriekscoureurs gecombineerd worden met amateurs of waarin amateurs de gehele line-up bezetten. Vowles, die zelf een Bronze-gradatie van de FIA heeft, zal een McLaren 720S GT3 Evo van Garage 59 delen met mede-amateurs Marco Pulcini, Mark Sansom en Alexander West. De Brit reed in 2022 in de Asian Le Mans Series voor hetzelfde team. Samen met Nicolai Kjærgaard en Manuel Maldonado, de neef van Pastor Maldonado, pakte Vowles toen een beste resultaat van P13.

Vowles kijkt uit naar de Gulf 12 Hours

"De kans om mijn racehelm weer op te doen, is iets waar ik van ga genieten", vertelde Vowles. "Garage 59 is een team dat ik goed ken van onze tijd samen in 2022, en de Gulf 12 Hours is een fantastisch evenement met een competitief veld. Ik kijk ernaar uit om de auto te delen met Alex, Mark en Marco, en om het racen vanuit het zitje van de coureur opnieuw te ervaren."

"We hadden heel veel plezier in het werken met James tijdens de Asian Le Mans Series in 2022", voegde teambaas Andrew Kirkaldy toe. "Zijn aanpak en professionaliteit, en natuurlijk zijn kennis van strategieën, zorgde voor een heel prettige samenwerking. Om hem terug te brengen voor de Gulf 12 Hours is iets waar we met z'n allen verheugd over zijn, en we kijken ernaar uit wat we samen kunnen bereiken in Abu Dhabi."

