BREAKING: Newey krijgt nieuwe rol, Aston Martin schuift ontwerper naar voren als teambaas
Adrian Newey, een van de meest succesvolle ontwerpers uit de geschiedenis van de Formule 1, wordt onverwachts teambaas. Hij zal deze rol op zich nemen bij Aston Martin vanaf het F1-seizoen van 2026. Andy Cowell wordt niet ontslagen, maar krijgt een andere rol binnen de Britse formatie.
Newey was bijna twee decennialang medeverantwoordelijk voor de grote successen bij Red Bull Racing, totdat hij vorig jaar besloot te vertrekken en zijn handtekening te zetten bij Aston Martin. Na een periode van gardening leave is hij vanaf afgelopen maart aan de slag gegaan bij het team waar Fernando Alonso en Lance Stroll voor uitkomen. In Las Vegas deden geruchten al de ronde dat Cowell niet langer de CEO en teambaas zou zijn. Kandidaten om hem op te volgen waren toen naar verluidt Mattia Binotto, Christian Horner en Andreas Seidl.
Newey wordt teambaas, Cowell neemt strategische rol op zich
Aston Martin heeft het echter binnen haar eigen team gehouden. Newey, die officieel al dus ontwerper en technisch uitvoerend partner is, zal de rol van teambaas overnemen van Cowell. De twee mannen zijn het erover eens geworden om hun verantwoordelijkheden te verdelen om zo de focus te leggen op hun individuele sterke kanten en expertises. Cowell wordt de nieuwe Chief Strategy Officer. Newey zal de taken van teambaas op zich nemen, terwijl hij het technische team leidt op de circuits.
"De afgelopen negen maanden heb ik veel individueel talent binnen ons team gezien", vertelt Newey. "Ik kijk ernaar uit om deze extra rol op me te nemen, zodat we onszelf in de best mogelijke positie kunnen brengen om in 2026 vooraan mee te doen. Aston Martin zal dan een fabrieksteam zijn [met Honda] en de uitdaging van de nieuwe reglementen komen daar nog bij. Andy's nieuwe rol, waarbij hij zich bezighoudt met de integratie van de nieuwe power unit samen met onze drie partners [Honda, Aramco en Valvoline], zal cruciaal zijn in dit avontuur."
