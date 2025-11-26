Oscar Piastri heeft de beschuldigingen van sabotage bij McLaren van zich af weten te schudden. Hij stelt dat er geen sprake is van dat het team hem benadeelt ten faveure van teamgenoot Lando Norris. De Australiër komt al een tijdje niet eens meer op het podium terecht, terwijl Norris nog om overwinningen vecht, maar volgens hem zijn de verschillen in prestaties verklaarbaar.

Piastri sleepte zijn laatste zege binnen tijdens de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Sindsdien wist hij alleen nog de week daarop op Monza op het podium te eindigen. Vervolgens is hij relatief gezien nergens meer te vinden ten opzichte van Norris. De laatstgenoemde heeft de leiding in het kampioenschap overgenomen. Na de dubbele diskwalificatie van McLaren in Las Vegas is de marge tussen Norris en Piastri, evenals tussen Norris en Max Verstappen, 24 punten. Voormalig F1-magnaat Bernie Ecclestone wees naar sabotage binnen McLaren. "Het team remt hem vaak op verschillende manieren af." Ook Jos Verstappen vindt de plotselinge verschillen tussen Piastri en Norris opvallend.

Geen sprake van sabotage

"Nee, dat is niet het geval", zo ontkende Piastri tegenover de verschillende media dat er sprake is van sabotage. "Ik denk dat de afgelopen paar weekenden een beetje lastiger zijn geweest, maar we hebben vrij duidelijke antwoorden waarom dat het geval is. Er zijn niet echt te veel mysteries over wat er is gebeurd. Ik denk dat er enkele vraagtekens hangen boven waarom er verschillen zijn ontstaan wat betreft hoe ik moet rijden en zo, maar er is... Ja, alles is verklaarbaar. Dus er is zeker niets [van sabotage] gaande."

Open communicatie

De 24-jarige uit Melbourne benadrukte dat het team hen aanmoedigt om open te zijn over hun gedachten. "Ik denk dat we altijd heel open zijn met elkaar over wat we denken, of we vinden dat dingen eerlijk zijn geweest, of we denken dat de juiste beslissingen zijn genomen, en vanuit dat oogpunt kunnen we voor onszelf opkomen. Ik voel me daar heel comfortabel bij en dat wordt zeer aangemoedigd door het team om een punt voor onszelf te maken", zo verklaarde hij. Hij wil het kampioenschap winnen op zijn eigen verdienste en wil niet dat hij of Norris extra steun krijgt.

