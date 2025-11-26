Als het aan Thailand ligt, dan zal het binnenkort haar eerste Grand Prix voor de Formule 1 organiseren. De sportautoriteiten (SAT) van het Zuidoost-Aziatische land hebben een lay-out gedeeld voor een stratencircuit in Bangkok, de hoofdstad. Red Bull kan op deze manier een tweede thuisrace krijgen.

De F1-kalender lijkt de aankomende jaren op de schop te gaan vanwege het grote aantal landen dat een Grand Prix wil organiseren. Niet alleen Thailand vecht voor een plekje in het al volgepakte schema, ook onder andere Argentinië, Rwanda, Turkije en Zuid-Afrika bieden zich aan bij Liberty Media en Formula One Management, de eigenaren van de koningsklasse. Tegelijkertijd zijn er ook races waarvan de contracten aflopen en (waarschijnlijk) niet verlengd gaan worden, zoals Emilia-Romagna, Barcelona-Catalunya en de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort.

Tweede thuisrace voor Red Bull, contract voor vijf races

Er is door de Thaise regering van Paetongtarn Shinawatra meer dan een miljard euro vrijgemaakt voor een Grand Prix in Bangkok. Ondanks dat ze uit haar rol als minister-president is gezet na een besluit van de rechtbank, omdat ze ethische normen had geschonden in een oorlog tussen Thailand en Cambodja, lijken de F1-plannen toch vaart te maken. De SAT heeft namelijk de lay-out voor het stratencircuit in Bangkok gedeeld.

De stratenbaan van 5,732 kilometer gaat met de klok mee en het moet voor maart 2028 klaar zijn. Naar verluidt ligt er een contract klaar voor vijf Grands Prix. Het Mo Chit-busstation moet als paddock worden gebruikt naast het start-finishgedeelte. Het circuit gaat door de parken van Rot Fai (Wachirabenchathat), Chatuchak en Queen Sirikit, voordat het langs de Chatuchak-weekendmarkt en het Krung Thep Aphiwat-treinstation terugkomt bij start-finish.

De Sports Authority of Thailand heeft het stratencircuit in de hoofdstad Bangkok bekendgemaakt. Vanaf 2028 moet hier de Formule 1 gaan rijden, al moeten de nodige handtekeningen nog onder het contract gezet worden.#F1 pic.twitter.com/x7osVIZaVH — GPFans NL (@GPFansNL) November 26, 2025

Als de Formule 1 daadwerkelijk in Thailand gaat racen, dan heeft Red Bull Racing er een tweede thuisrace bij naast de Oostenrijkse Grand Prix op de Red Bull Ring. De in Bangkok geboren Chalerm Yoovidhya is namelijk voor 51% aandeelhouder van de energiedrankfabrikant.

