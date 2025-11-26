De druk staat er vol op bij het Formule 1-team van McLaren. Sinds de Grand Prix van Las Vegas is de coureurstitel niet langer een zekerheidje. Doordat McLaren in Nevada een dubbele diskwalificatie aan de broek kreeg, is Max Verstappen weer helemaal terug in het gevecht. Ondertussen ontstaan er ook haarscheurtjes in de harmonie bij McLaren, zo onthult Ralf Schumacher.

McLaren heeft alles in eigen hand en heeft twee coureurs op de eerste twee plekken in het kampioenschap staan. Niets aan de hand. Geen paniek. Althans, dat zou je denken. Maar dit is puur de theorie. Er is immers van alles gaande binnen de Britse renstal. Al voordat beide McLaren's gediskwalificeerd werden in Vegas heerste er her en der onvrede. Onder meer bij Oscar Piastri, die zich benadeeld voelt door het team en over dit onderwerp ook een Instagram-post van GPFans deelde op social media. Maar inmiddels is er meer aan de hand. En dat terwijl McLaren nu meer dan ooit de neuzen in dezelfde richting moet hebben. Qatar en Abu Dhabi - daarna is het klaar. Toch begint het juist nu te piepen en te kraken in Woking. Dit zegt Schumacher.

Artikel gaat verder onder video

Piastri niet langer een betrouwbare teamspeler

In de meest recente aflevering van Boxengasse op Spotify laat Schumacher zich uitgebreid uit over de situatie bij McLaren. Volgens de voormalig F1-coureur zou McLaren zich over de circuits niet al te veel zorgen moeten maken. Qatar, maar met name Abu Dhabi zouden de auto wel moeten liggen. Het probleem zit hem echter in andere factoren, zowel intern als extern. Schumacher maakt zich onder meer zorgen over de houding van Piastri. "Piastri lijkt op dit moment niet de nummer één teamspeler te zijn. Hij ruikt nu ook zijn kans", zo stelt de Duitser, die vindt dat McLaren nú moet ingrijpen. "Ze moeten zeggen: 'Oscar, je hebt je kans gehad, 24 punten. Nu moeten we ons op één coureur richten, anders gaat Verstappen ermee aan de haal.'"

Zak Brown lijkt voorliefde te hebben voor Norris

Maar de houding van Piastri en de jagende Verstappen zijn niet het enige probleem. De verstandshouding tussen CEO Zak Brown en zijn coureurs is niet gelijk. Waar de topman veel en intensief contact heeft met Norris, is dat totaal niet aan de orde met Piastri. "Daar was nauwelijks contact. Alleen wat handshakes. Je voelt dat het anders is tussen Zak en Lando dan tussen Zak en Oscar", zo vertelt Schumacher.

Monteurs Norris en Piastri praten niet meer met elkaar

En dan is er nog een probleem binnen de monteurs van McLaren. De ene kant van de garage lijkt nauwelijks nog contact te hebben met de andere kant van de garage. "Iemand vertelde me dat de eerste ingenieurs van Norris en Piastri elkaar op het vliegveld nauwelijks spraken. Dat is niet nieuw: die engineers zijn concurrenten. Maar dit voelde anders, alsof er echt iets kapot is gegaan door het seizoen heen", aldus Schumacher.

Power units en bloed ruikende Verstappen

McLaren heeft dus nogal wat kopzorgen. En dan hebben we het nog niet gehad over de power unit en de aanstormende Verstappen - en de daarbij horende druk waar Norris toch enigszins moeite mee lijkt te hebben. McLaren overwoog in Vegas haar motoren te wisselen, maar deed dit uiteindelijk niet. Red Bull koos kortgeleden wel voor een gloednieuwe power unit bij Verstappen en zodoende hebben zij dat technische voordeel. En laat nou net die Verstappen momenteel in bloedvorm zijn. En als Verstappen bloed (lees: de wereldtitel) ruikt, dan kun je je borst maar beter natmaken.