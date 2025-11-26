Max Verstappen (28) heeft tijdens het raceweekend in Vegas, waarin hij uiteindelijk de Grand Prix wist te winnen, aangegeven fysieke problemen te ervaren als gevolg van de huidige generatie F1-auto's. Verstappen stelt dat zijn rug "soms bijna uit elkaar valt" en dat de scans er niet goed uitzien.

Vegas was één van de laatste drie races waarbij de coureurs rijden met de huidige generatie F1-auto's. Vanaf volgend seizoen treedt het nieuwe reglement in werking en zullen ook de bolides heel anders worden vormgegeven. Een opluchting voor het merendeel van de rijders, want zij ervaren dikwijls fysiek ongemak van de huidige auto's. Onder meer Fernando Alonso en George Russell lieten in Vegas al weten dat zij de huidige generatie auto's zullen gaan missen als kiespijn. Ook Verstappen is blij dat er eindelijk nieuwe auto's gaan komen. Tijdens de Nederlandse mediasessie liet de regerend wereldkampioen weten dat hij dikwijls medische zorgen heeft.

Verstappen: "Mijn hele rug valt soms bijna uit elkaar"

"Het is totaal niet comfortabel geweest al die jaren. Mijn hele rug valt soms bijna uit elkaar en mijn voeten doen altijd pijn. Fysiek is het niet het fijnste geweest", zo vertelde de Red Bull Racing-coureur. En het is niet alleen een gevoel, benadrukt Verstappen, het zijn de scans die zwart op wit laten zien dat de huidige auto's een aanslag plegen op het lichaam van de coureurs. "Als je scans laat maken, dan zien die er gewoon niet goed uit." Verstappen erkent echter wel dat het in andere sporten soms nog erger is: "Kijk, als je het vergelijkt met motorcross, dan mogen wij niet klagen. Maar als je weet hoe het was – of hoe het kan zijn – dan kies ik liever voor wat we in 2015 en 2016 hadden."

FIA verwacht verbetering voor coureurs in 2026

de FIA heeft bij monde van single seaters-voorman Nikolas Tombazis laten weten dat deze fysieke problemen volgend seizoen minder zouden moeten zijn, al durft hij dit nog niet te garanderen. "Dat blijft een beetje speculeren. Uiteindelijk ontwerpen wij als FIA de auto's niet, maar alle indicaties die we nu hebben, duiden erop dat het beter zal zijn. Maar goed, dat weten we natuurlijk pas echt zeker wanneer we de auto's op de baan zien", aldus Tombazis.

