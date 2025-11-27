Norris, Piastri én Verstappen kunnen allen met 392 punten richting epische finale in Abu Dhabi

De Formule 1 is sinds de Grand Prix van Las Vegas weer spannender dan ooit, maar het zou - als de puzzelstukjes precies goed vallen - nóg epischer kunnen worden als we richting de seizoensfinale in Abu Dhabi gaan. De drie titelkandidaten met exact evenveel punten richting de laatste F1-race van het jaar? Het kan gebeuren!

In aanloop naar het raceweekend in Qatar, wil iedereen graag de verschillende scenario's in kaart hebben. Hoe kan Verstappen nog kampioen worden? Wat moet er gebeuren voor Norris als hij de wereldtitel al in Qatar wil opeisen? En welke kansen heeft Piastri nog, ook als hij op gelijke hoogte eindigt met Norris qua punten? Het zijn allemaal logische vragen, want de spanning is om te snijden. Alle drie de coureurs hebben nog een realistische kans om wereldkampioen te worden. Natuurlijk, de beste kaarten zijn - nog steeds - in handen van Norris, maar Piastri en Verstappen gaan het hem absoluut niet cadeau doen. En er bestaat een kans dat alle drie de heren met exact evenveel punten afreizen naar Abu Dhabi.

Norris, Piastri én Verstappen met 392 punten richting Abu Dhabi?

Wat als Norris en Verstappen zich vooraan het veld kwalificeren voor de Sprint en elkaar er in de race op zaterdag aftikken. Ze komen buiten de baan terecht, vallen terug en finishen respectievelijk op de zevende en achtste plaats. Piastri gaat er vervolgens met de winst vandoor in de Sprint. In de hoofdrace valt Norris - om welke reden dan ook - uit, Verstappen wint en Piastri finisht als tweede. In dat geval zullen alle drie de titelkandidaten met exact evenveel punten (392) afreizen richting Abu Dhabi. Dan zouden we een epische finale krijgen.

Welk scenario gaat zich daadwerkelijk ontvouwen in Qatar?

Natuurlijk, de kans is klein en alle puzzelstukjes moeten precies goed vallen, maar dat geldt voor ieder scenario. Dat Norris twee punten meer pakt dan zowel Verstappen als Piastri en dan de wereldtitel in Qatar al veiligstelt, is ook een zeer specifiek scenario waarbij er geen ruimte is voor foutmarges. Norris zal het ook volledig op eigen kracht moeten doen, want de Brit hoeft niet te rekenen op de steun van zijn teamgenoot, zo heeft McLaren in aanloop naar het raceweekend in Qatar al laten weten.

