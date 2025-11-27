Lando Norris is op dit moment de leider in het Formule 1-kampioenschap, maar teamgenoot Oscar Piastri staat daar - net als Max Verstappen - slechts 24 punten achter. Met nog twee raceweekenden te gaan, is het bloedstollend spannend en lijkt McLaren er verstandig aan te doen alle ballen op Norris te gooien. Maar er is slecht nieuws gekomen voor de Britse coureur.

De Formule 1 is weer hot. Sinds de Grand Prix van Las Vegas zijn de kaarten met betrekking tot de titelstrijd weer volledig opnieuw geschud. Norris heeft als WK-leider nog steeds de beste papieren, maar zijn gigantische voordeel is als sneeuw voor de zon verdwenen. Norris en Piastri werden na de race in Vegas gediskwalificeerd vanwege een te hoge slijtage aan de vloer. En dat zorgde ervoor dat Verstappen flink kon inlopen op het duo. De Red Bull-coureur staat nu met 366 punten op gelijke hoogte met Piastri in het klassement. Norris staat met 390 punten bovenaan, maar het verschil richting zijn concurrenten is geslonken naar een zorgwekkende 24 punten. Als McLaren haar kansen op de coureurstitel wil vergroten, dan moeten alle ballen op Norris gespeeld gaan worden. Maar vanuit dat oogpunt is er slecht nieuws gekomen voor de coureur uit Bristol.

McLaren wees geen nummer één-coureur aan in 2025

Het feit dat McLaren in 2025 nooit een duidelijke nummer één heeft aangewezen, heeft twee kanten opgewerkt. Enerzijds staan ze nu met twee rijders bovenaan in het kampioenschap, maar anderzijds heeft dit ervoor gezorgd dat de titelstrijd waarschijnlijk tot het allerlaatste moment spannend blijft. Ook bestaat er een risico dat deze situatie wordt uitgebuit door Verstappen - en dat McLaren de coureurstitel helemaal door haar vingers ziet glippen. En dat zou een enorme domper zijn voor de renstal uit Woking. Als je met twee coureurs bovenaan staat in het klassement, kun je het niet uitleggen als de nummer drie - die het overgrote deel van het seizoen ook nog eens de mindere auto had - er met de wereldtitel vandoor gaat.

Alle ballen op Norris zou titelkansen significant vergroten

McLaren kan haar coureurstitelkansen significant vergroten als het nu Norris aanwijst als duidelijke nummer één. In dat geval nemen ze het risico weg dat Norris en Piastri elkaar van de baan rijden en kan men Piastri juist inzetten om Verstappen op te houden. Het wordt dan twee McLaren's tegen één Red Bull, waarbij McLaren ook nog in het geval van Norris een puntvoordeel van 24 punten heeft. Een wereldtitel lijkt dan binnen handbereik voor McLaren en Norris, maar toch is dit niet wat er gaat gebeuren. Dit blijkt uit de eerste preview van McLaren op aankomend raceweekend in Qatar.

Alle ballen op Norris om Verstappen buitenspel te zetten?

Stella wil Norris geen voorkeursbehandeling geven

Zelfs in de huidige situatie, met de daarbij horende druk, weigert McLaren een keuze te maken tussen haar twee coureurs. Teambaas Andrea Stella weigert Norris een voorkeursbehandeling te geven, zo zegt hij. "Met twee races te gaan, verdienen beide coureurs het om te vechten voor de titel", aldus de 54-jarige Italiaan. "Wat er in Las Vegas is gebeurd, zal onze benadering richting het komende weekend [in Qatar] niet veranderen."

McLaren gelooft heilig in huidige aanpak

Dat Verstappen van de aanpak van McLaren kan profiteren door de wereldtitel voor de neus van Norris en Piastri weg te kapen, daar heeft Stella geen boodschap aan. Hij gelooft heilig in de huidige manier van werken bij McLaren. "Die mindset heeft ons twee constructeurstitels opgeleverd (vorig- en dit jaar, red.) en twee coureurs die strijden om het kampioenschap. Pijnlijke momenten zijn onderdeel van onze sport, maar we leren ervan en het maakt ons sterker als team. We hebben alles geanalyseerd en gaan nu weer verder. We focussen erop om Lando en Oscar de best mogelijke auto te geven in Qatar, op een circuit dat onze auto goed zou moeten liggen.”