Oscar Piastri heeft onthuld waarom McLaren er voor heeft gekozen om niet alle ballen op Lando Norris te spelen tijdens het Formule 1-weekend in Qatar, dat aankomende vrijdag van start gaat. Het zou logisch zijn om de WK-leider het voordeel te geven in de resterende twee races, maar volgens Piastri is Max Verstappen de reden waarom McLaren dat niet doet.

Norris staat met nog twee weekenden te gaan aan kop in het F1-klassement met 390 punten. McLaren zou er verstandig aan doen om nu Norris duidelijk aan te wijzen als de coureur waarmee ze het kampioenschap willen beslissen, maar teambaas Andrea Stella heeft vandaag gezegd dat niet te zullen doen. Hiermee neemt de renstal uit Woking een enorm risico. Piastri krijgt nu de vrijheid het gevecht aan te gaan - met alle risico's van dien. Daarnaast kan het McLaren-duo punten bij elkaar gaan wegsnoepen, waardoor Verstappen wellicht kan profiteren. Het gezegde luidt niet voor niets: waar er twee vechten om een been, gaat de derde er mee heen. Maar waarom neemt McLaren dan dit risico? Piastri legt het nu uit.

McLaren wil Verstappen ook van tweede plek afhouden in WK

Volgens Piastri heeft er intern een gesprek plaatsgevonden bij McLaren en geven ze de voorkeur aan een één-twee positie in het kampioenschap. De Britse renstal wil zowel het kampioenschap als de tweede plek veiligstellen in 2025. Omdat Piastri nu exact op gelijke hoogte staat met Verstappen (beide hebben 366 punten), wil McLaren niet de handrem gaan aantrekken bij Piastri. De Australiër moet alle vrijheid hebben om te vechten, zowel voor zijn eigen titelkansen als voor de tweede positie ten opzichte van Verstappen. "We hebben het daar even kort over gehad", vertelt Piastri in Qatar. "Maar Max en ik staan nog gelijk in punten en ik heb nog steeds een reële kans om het kampioenschap te winnen als dingen mijn kant op vallen. Dat is hoe we ermee omgaan", stelt hij.

Piastri ziet wel wat er gebeurt met Norris en Verstappen

McLaren heeft dus vanwege de dreiging van Verstappen ervoor gekozen om Piastri niet op te offeren om Norris kampioen te maken. De Britten willen ook koste wat het kost de tweede plek in het kampioenschap veiligstellen. Men neemt hierdoor wel een enorm risico. Toch heeft Norris nog steeds de beste papieren, zo weet ook Piastri. "Voor mij draait het erom de best mogelijke weekenden af te werken, zoals altijd, en dan zien we wel wat er bij de anderen gebeurt", aldus de Australiër.

